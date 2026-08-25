Uno Santa Fe | El País | Actividad Económica

La actividad económica nacional muestra una leve caída en julio golpeada por el mercado laboral y maquinaria

Las variables de peor desempeño fueron el mercado laboral, el patentamiento de maquinarias y la recaudación de impuestos internos sin considerar el IVA

25 de agosto 2026 · 19:27hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La actividad económica volvió a caer en julio

gentileza IA

La actividad económica volvió a caer en julio, según las primeras estimaciones privadas

La actividad económica tuvo una nueva caída mensual en julio, con un retroceso de 0,15%, según el Índice Líder de Actividad de Argentina (ILA-ARG). El empeoramiento de la variables en el mercado laboral, la caída en el patentamiento de maquinaria y la menor recaudación de impuestos internos fueron las variables que más aportaron a esa caída contra junio.

El informe es de la Bolsa de Comercio de Santa Fe

De todas maneras, el informe elaborado en por la Bolsa de Comercio de Santa Fe afirmó que esta nueva baja marca una desaceleración respecto a la variación observada en junio (–0,24%).

Mencionó además que entre las señales favorables en la medición mensual se destacaron el Gasto de Capital del Estado Nacional, el Índice de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en dólares y el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral.

No se trata del único indicador que adelantó un retroceso de la actividad durante los últimos días. Por ejemplo, Equilibra calculó que la economía retrocedió 0,5% mensual y una mejora de 0,5% interanual. "La dinámica de serrucho se consolida: desde febrero de 2025 la actividad cayó en 10 de 17 meses", explicó la consultora en su informe.

La actividad económica no primaria cayó 1% interanual en julio y 0,4% mensual desestacionalizada, acumulando cuatro descensos consecutivos al hilo. Por el lado de los sectores primarios (agro, energía, minería y pesca), en julio crecieron 11% interanual, pero cayeron 0,8% mensual desestacionalizado producto fundamentalmente de la contracción de pesca.

Señales mixtas de la actividad económica

Pese a la caída mensual, el ILA mantuvo un incremento de 3,9% contra julio de 2025. Además, en los últimos meses destacaron que las variables muestran señales heterogéneas.

Entre las contribuciones positivas, el Índice de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en dólares anotó nueve meses de mejoras consecutivas y la Tasa de Adelantos en Cuenta Corriente Bancaria alcanzó 10 meses de bajas de tasas de manera consecutiva.

Con esa misma tendencia, el Gasto de Capital del Gobierno Nacional subió 8,2% mensual desestacionalizado luego de alcanzar un mínimo histórico en junio. El Tipo de Cambio Real Multilateral aportó de manera positiva luego de dos meses negativos, mientras que el Índice de Difusión de los sectores del IPI Manufacturero fue positivo en ocho en los últimos nueve meses.

Sin embargo, las contribuciones negativas al índice fueron mayores: la base monetaria cayó por décimo mes consecutivo, el patentamiento de maquinarias agrícolas e industriales acumuló tres meses en baja, mientras que la industria química mostró una baja mensual luego de ocho meses positivos.

Además, la tasa de creación neta de empleo tuvo su cuarto mes negativo de los últimos 11 meses, a la vez que el Índice de Difusión de Expectativas de Empleo dio negativo luego de mostrar mejorías en junio.

La recaudación de impuestos internos sin contar el IVA arrojó su segundo mes de caídas leves, mientras que el Índice de Precios de Materias Primas de exportación cayó por tercer mes luego de once meses de recuperación.

Actividad Económica caída Argentina mercado
Noticias relacionadas
Postura del Presidente: Javier Milei negó un cambio de rumbo y afirmó No vamos a traicionar nuestras ideas ante las dificultades.

Milei ratificó el rumbo económico y negó una crisis de morosidad: "No vamos a traicionar nuestras ideas"

Manuel Adorni: pedirá una prórroga de 15 días para responder 20 preguntas del fiscal por presunto enriquecimiento ilícito.

Adorni pedirá una prórroga para responder las dudas de la Justicia sobre las inconsistencias en su patrimonio

Visión económica: Milei defendió la transformación impulsada por su Gobierno, a pesar de las críticas.

Milei: "Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía y lo voy a cumplir"

Hogares endeudados: casi el 30% acumula más de tres deudas en Argentina

Hogares endeudados: casi 30% acumula más de tres deudas en Argentina

Lo último

Deportivo Madryn venció a Godoy Cruz y quedó 4° en la Zona A

Deportivo Madryn venció a Godoy Cruz y quedó 4° en la Zona A

Alertan que el derrape es la principal causa de accidentes en motos en Santa Fe: Muchos motociclistas no saben frenar

Alertan que el derrape es la principal causa de accidentes en motos en Santa Fe: "Muchos motociclistas no saben frenar"

Comedores escolares bajo presión: aumentó casi 10% la demanda y advierten que algunos niños llegan descompuestos de hambre

Comedores escolares bajo presión: aumentó casi 10% la demanda y advierten que algunos niños llegan "descompuestos de hambre"

Último Momento
Deportivo Madryn venció a Godoy Cruz y quedó 4° en la Zona A

Deportivo Madryn venció a Godoy Cruz y quedó 4° en la Zona A

Alertan que el derrape es la principal causa de accidentes en motos en Santa Fe: Muchos motociclistas no saben frenar

Alertan que el derrape es la principal causa de accidentes en motos en Santa Fe: "Muchos motociclistas no saben frenar"

Comedores escolares bajo presión: aumentó casi 10% la demanda y advierten que algunos niños llegan descompuestos de hambre

Comedores escolares bajo presión: aumentó casi 10% la demanda y advierten que algunos niños llegan "descompuestos de hambre"

Una escuela de Colastiné Norte sufrió su quinto robo en el año: le sustrajeron la bomba del comedor y suspendieron las clases

Una escuela de Colastiné Norte sufrió su quinto robo en el año: le sustrajeron la bomba del comedor y suspendieron las clases

Adorni tendrá 15 días más para explicar su patrimonio antes de que definan si será indagado

Adorni tendrá 15 días más para explicar su patrimonio antes de que definan si será indagado

Ovación
Deportivo Madryn venció a Godoy Cruz y quedó 4° en la Zona A

Deportivo Madryn venció a Godoy Cruz y quedó 4° en la Zona A

CONMEBOL confirmó el calendario 2027: cuándo comenzarán la Libertadores y la Sudamericana

CONMEBOL confirmó el calendario 2027: cuándo comenzarán la Libertadores y la Sudamericana

Alpine decidió no apelar la sanción de la FIA a Franco Colapinto tras el Gran Premio de Países Bajos

Alpine decidió no apelar la sanción de la FIA a Franco Colapinto tras el Gran Premio de Países Bajos

Coleoni palpitó el duelo con Colón: Tenemos mucha fe de estar a la altura

Coleoni palpitó el duelo con Colón: "Tenemos mucha fe de estar a la altura"

Arsenal insiste por Julián Álvarez y prepara una oferta millonaria

Arsenal insiste por Julián Álvarez y prepara una oferta millonaria

Policiales
Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con El ser querido: una historia de amor, música y humor

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con "El ser querido": una historia de amor, música y humor