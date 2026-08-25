La provincia tendrá un sistema para medir la informalidad laboral y las condiciones de empleo

La normativa apunta a generar información actualizada sobre el trabajo no formal y conocer las características de quienes desarrollan actividades sin registración o sin acceso pleno a derechos laborales

La provincia de Santa Fe promulgó la Ley Nº 14.472 , que crea el Sistema de Indicadores del Mercado de Trabajo No Formal Santafesino , una herramienta destinada a relevar, medir y analizar las distintas dimensiones de la informalidad laboral en el territorio provincial.

La nueva normativa establece que el sistema funcionará en el ámbito del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) y tendrá como objetivo registrar la situación de las personas trabajadoras cuyas relaciones laborales no reúnan las características de un empleo registrado con derechos.

La ley fue sancionada por la Legislatura provincial y posteriormente promulgada por el Poder Ejecutivo mediante el decreto correspondiente, firmado el 20 de agosto de 2026.

Crece el trabajo informal gentileza

Qué busca medir el nuevo sistema sobre trabajo informal

Entre los principales objetivos de la iniciativa se encuentra la generación de información estadística confiable, actualizada y comparable para elaborar un diagnóstico preciso sobre la realidad del mercado laboral santafesino.

La información también buscará servir como insumo para el diseño de políticas públicas orientadas al reconocimiento, la formalización y la mejora de la productividad y los ingresos de las distintas actividades laborales.

Además, el sistema deberá permitir conocer las diferencias regionales dentro de Santa Fe, establecer qué proporción representa el trabajo no formal dentro del mercado laboral y analizar su evolución a lo largo del tiempo. También se apunta a identificar las actividades y formas de empleo con mayor exposición a situaciones de precariedad.

La normativa también incorpora el análisis de las condiciones laborales y los déficits vinculados al trabajo digno, además de los factores económicos, regulatorios, productivos y sociales que pueden impulsar o limitar el desarrollo de la economía informal. Entre las dimensiones previstas se encuentran también el género y la edad de las personas trabajadoras.

El IPEC procesará datos de la Encuesta Permanente de Hogares

Para la elaboración de los indicadores, el IPEC deberá procesar anualmente los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares Total Urbana (EPH-TU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según establece la ley, los indicadores deberán ajustarse a los criterios conceptuales y metodológicos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, el IPEC deberá realizar las gestiones necesarias ante el INDEC para garantizar la precisión de los datos que serán publicados.

A los efectos de la normativa, se considera trabajo no formal al conjunto de situaciones ocupacionales, relaciones laborales, actividades productivas o unidades económicas que presenten ausencia total o parcial de registración o que no cuenten con los derechos reconocidos por la legislación laboral y de la seguridad social.

Qué información deberá publicar Santa Fe sobre la informalidad laboral

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Entre sus funciones estará el procesamiento anual de los datos obtenidos de la EPH-TU y la publicación anual de los resultados, tanto en formato de datos abiertos como a través de un informe final. El objetivo es permitir el seguimiento temporal de los indicadores y observar la evolución de las distintas variables vinculadas al empleo no formal.

El sistema deberá aportar información sobre las personas trabajadoras y también sobre las unidades productivas en las que desarrollan sus actividades, de acuerdo con la disponibilidad de las fuentes utilizadas.

En el caso de las personas, se buscará realizar una caracterización sociodemográfica y conocer sus condiciones laborales. Respecto de las unidades productivas, se prevé reunir información sobre la actividad realizada, el sector económico y otros aspectos relevantes para analizar el mercado de trabajo no formal.

La ley establece además que los indicadores podrán organizarse según distintas dimensiones, entre ellas la modalidad ocupacional, el género, la edad, el sector de actividad y el tamaño del establecimiento donde se desarrollan las tareas.

Convenios con universidades y otras instituciones

La normativa también habilita a la autoridad de aplicación a celebrar convenios con universidades, institutos de investigación, organismos públicos e instituciones del tercer sector con el objetivo de incorporar conocimientos y mejorar los instrumentos destinados a medir el empleo no formal en Santa Fe.

Asimismo, el Poder Ejecutivo quedó facultado para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para poner en funcionamiento el nuevo Sistema de Indicadores del Mercado de Trabajo No Formal Santafesino.

Ley Nº 14.472, creando un sistema para medir la informalidad laboral

• LEER MÁS: Caída del empleo formal en Santa Fe: se perdieron más de 3.000 empresas y 20.000 puestos de trabajo en la era Milei