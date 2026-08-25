Cuenta regresiva en el Hospital de Niños: la nueva guardia y el área de oncohematología se inaugurarán antes de fin de año

El director del Hospital "Dr. Orlando Alassia", Pablo Ledesma, confirmó que las nuevas instalaciones estarán inauguradas antes de finalizar 2026. El edificio de calle General Mosconi ya atraviesa la etapa de pruebas hidráulicas, de vacío y funcionales. La fecha exacta todavía debe ser definida junto al Gobierno provincial y el Ministerio de Salud.

Nueva guardia y oncohematología: el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia inaugurará sus nuevas instalaciones antes de fin de año.

La nueva guardia del Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia" , de la ciudad de Santa Fe, avanza hacia su puesta en funcionamiento y será inaugurada antes de que termine 2026. Así lo confirmó el director del establecimiento, Pablo Ledesma , quien explicó que la obra ya se encuentra en una etapa avanzada y actualmente atraviesa las pruebas técnicas necesarias para habilitar las instalaciones.

El nuevo edificio, ubicado sobre calle General Mosconi , cuenta con más de 3.500 metros cuadrados y permitirá incorporar dos áreas centrales para la atención pediátrica: la nueva guardia en la planta baja y el servicio de oncohematología en el primer piso .

La intervención apunta a generar un cambio significativo en la dinámica de atención y organización del hospital, que recibe diariamente pacientes de la ciudad de Santa Fe, localidades del interior provincial y también personas derivadas desde otras jurisdicciones.

La inauguración será antes de fin de año

Aunque todavía no existe una fecha definida para el acto de inauguración, Ledesma confirmó que el objetivo es que las instalaciones queden formalmente inauguradas antes de finalizar 2026.

“Queda definir con Gobierno y con el Ministerio de Salud la fecha de inauguración, que obviamente no la manejamos nosotros”, explicó el director del hospital.

Pablo Ledesma, director del hospital de niños Orlando Alassia José Busiemi/ UNO Santa Fe

El funcionario señaló que actualmente la obra continúa bajo la órbita de Obra Pública, por lo que todavía resta completar el proceso administrativo de traspaso al Ministerio de Salud para avanzar con la puesta en funcionamiento.

Mientras tanto, se desarrolla el cronograma de pruebas y verificaciones de los distintos sistemas que tendrá el edificio.

“Las pruebas van por un lado, ya se están haciendo, y con fechas y demás eso está programado y se está cumpliendo con el programa establecido”, sostuvo Ledesma.

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Pruebas hidráulicas, de vacío y funcionales

Una de las últimas etapas antes de la habilitación consiste en comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios técnicos del nuevo edificio.

Actualmente se realizan pruebas hidráulicas, de vacío y funcionales, destinadas a verificar que los sistemas respondan de acuerdo con las exigencias necesarias para un establecimiento sanitario.

Estas tareas forman parte del proceso previo a la entrega definitiva de la infraestructura y a su posterior incorporación a la estructura operativa del Hospital Alassia.

En paralelo, las autoridades ya comenzaron a trabajar en aspectos vinculados con el parque informático, mobiliario y otros elementos necesarios para poner en funcionamiento las nuevas áreas.

El equipamiento médico, según indicó Ledesma, ya se encuentra disponible.

Una nueva guardia para el Hospital Alassia

La planta baja del nuevo edificio estará destinada a la nueva guardia pediátrica.

La incorporación de este espacio permitirá reorganizar la atención de urgencias y emergencias y modificar parte de la circulación interna del hospital, uno de los establecimientos pediátricos de referencia de la provincia.

El objetivo es contar con una infraestructura acorde al volumen y las características de la demanda que recibe el Alassia, además de mejorar las condiciones de trabajo para los equipos de salud y la atención de los pacientes y sus familias.

Oncohematología funcionará en el primer piso

El primer piso estará destinado al área de oncohematología, otro de los sectores que tendrá una nueva infraestructura dentro del complejo.

La incorporación de este espacio permitirá concentrar y organizar prestaciones destinadas a pacientes pediátricos que requieren tratamientos y seguimientos especializados.

De esta manera, la obra no representa solamente una ampliación edilicia, sino también una modificación de la estructura funcional del hospital.

Un cambio en la dinámica del hospital

Ledesma destacó que la puesta en funcionamiento del nuevo edificio tendrá un impacto directo sobre la organización cotidiana del establecimiento.

“Indudablemente va a dar un vuelco a lo que ya significa y a lo que es el Hospital de Niños, va a dar un vuelco en la dinámica de trabajo”, afirmó.

La planificación de la nueva estructura se desarrolla junto al Ministerio de Salud y la Secretaría de Tercer Nivel, con el objetivo de adaptar la infraestructura a las necesidades actuales del hospital.

El proceso también contempla definir cómo se distribuirán los equipos de trabajo y cómo será la transición entre las actuales instalaciones y los nuevos espacios.

Una obra de más de 3.500 metros cuadrados

La superficie total de la intervención supera los 3.500 metros cuadrados, con una infraestructura diseñada específicamente para ampliar y mejorar la capacidad de atención pediátrica.

El edificio de calle General Mosconi se suma a otras intervenciones que buscan fortalecer la red sanitaria provincial y, particularmente, la atención de niños y adolescentes en Santa Fe.

Con las pruebas técnicas en marcha, el equipamiento médico disponible y las gestiones administrativas en proceso, el Hospital Alassia encara la última etapa antes de la habilitación.

Ahora resta definir la fecha junto al Gobierno provincial y el Ministerio de Salud, pero el objetivo ya está establecido: la nueva guardia y el área de oncohematología serán inauguradas antes de que termine 2026.