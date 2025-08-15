Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón mostró los tres modelos que competirán por la nueva camiseta

El concurso que lanzó Colón para elegir la nueva camiseta ingresó en la etapa final. Hay tres modelos que competirán para el nuevo modelo

15 de agosto 2025 · 17:30hs
Colón mostró los tres modelos que competirán por la nueva camiseta

Colón llevó adelante una iniciativa para que todos sus fanáticos puedan armar el nuevo modelo de camiseta. El lema es: "La camiseta que llevo en el Corazón".

En las últimas horas, la dirigencia rojinegra confirmó que hay tres diseños que ingresaron en la elección final para definir la casaca titular de 2026, con la impronta de hinchas entre cientos de propuestas que se recepcionaron en el barrio Centenario.

Ahora, el plazo es hasta el domingo 17 de agosto, para que socios y socias puedan llevar adelante la votación entre las tres ofertas.

Aquellos que deseen participar pueden hacerlo ingresando al siguiente link:

https://boleteriavip.com.ar/event/description/1060/sorteo-diseno-kdy

