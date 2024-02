Colón podría recuperar a un titular para recibir a Patronato

LEER MÁS: Colón tiene día y horario para visitar a Estudiantes de Río Cuarto

Por ese motivo, ante La Fragata el que acompañó a Paolo Goltz en la zaga fue Fabián Henríquez. El volante central que tuvo su debut con la camiseta rojinegra, se desempeñó como marcador central y cumplió. Si bien el equipo visitante atacó poco, su rendimiento fue de menor a mayor.

La idea es no arriesgar a López, por lo cual en caso de no estar en plenitud no estaría desde el arranque, pero sí podría ocupar un lugar en el banco de relevos. De todas maneras, habrá que aguardar los próximos entrenamientos para saber si va de arranque o aparece como alternativa.