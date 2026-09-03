Colón no se reforzó y ahora concentra sus fuerzas en una seguidilla decisiva

La llegada del mediocampista se frustró pese al avance entre los clubes. Sin refuerzos, Colón deberá encontrar soluciones dentro del plantel para los próximos partidos.

El mercado de pases terminó dejando una sensación amarga en Colón . La dirigencia había avanzado para incorporar a Jonás Acevedo y reforzar una zona considerada prioritaria, pero el acuerdo no llegó a completarse. El futbolista seguirá en Instituto, mientras Iván Delfino deberá afrontar la próxima etapa del campeonato con las alternativas disponibles en el plantel.

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El volante que finalmente no llegará

La negociación había comenzado a encaminarse cuando Colón logró avanzar con Instituto por la incorporación de Acevedo. Sin embargo, quedaba pendiente que el jugador diera el visto bueno definitivo.

En medio de las conversaciones surgieron dificultades vinculadas con las condiciones personales y también con la situación del futbolista dentro del conjunto cordobés.

Diego Flores habría hablado con Acevedo para explicarle que, aunque actualmente no ocupa un lugar entre los titulares, continúa siendo considerado una pieza útil dentro de su planificación.

Con ese escenario, el mediocampista decidió permanecer en Instituto y Colón perdió la posibilidad de utilizar el cupo disponible luego de la salida de Leandro Allende rumbo a Guaraní de Paraguay.

El desafío de Delfino y la pelea por los puntos

Sin caras nuevas, el entrenador deberá encontrar alternativas para mejorar el funcionamiento colectivo. La falta de un mediocampista creativo es una de las cuestiones que más preocupa, especialmente porque Sarmiento no consiguió consolidarse como conductor del equipo.

Delfino podría modificar la estructura para el próximo encuentro y utilizar un 4-2-3-1. Antonio y Franco García serían algunas de las novedades, mientras Lago tendría mayor libertad para moverse detrás del delantero.

El partido del sábado aparece como una oportunidad para acercarse a Deportivo Morón, que actualmente aventaja a Colón por cuatro puntos. Después llegará el viaje a Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz y, posteriormente, el duelo como local ante Los Andes.

En paralelo, la institución lanzó una campaña para recuperar socios que dejaron de estar vinculados al club. Colón busca fortalecer nuevamente su masa societaria y anunció beneficios para quienes decidan regresar.