Colón presentó oficialmente al mediocampista Matías Muñoz

A través de sus redes sociales, Colón le dio la bienvenida al volante central Matías Muñoz quien viene de jugar en Gimnasia de Mendoza

Todos los día s Colón va sumando un nombre nuevo a su plantel . Y este martes, a través de sus redes sociales, la institución sabalera presentó de manera oficial a uno de sus refuerzos.

Se trata del mediocampista central Matías Muñoz, quien llega al club por expreso pedido del DT Ezequiel Medrán, ya que lo dirigió en su paso por Gimnasia de Mendoza.

La operación se concretó mediante un préstamo con cargo y con una opción de compra en favor de Colón, para adquirir el 70% de la ficha del jugador.

¡BIENVENIDO MATÍAS MUÑOZ AL SABALERO!



El mediocampista ya firmó su contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2026.



>>> Llega a préstamo desde Gimnasia de Mendoza por un año, con cargo y opción de compra del 70% del pase.



¡ ,… pic.twitter.com/7Y98sbGnvj — Club Atlético Colón (@ColonOficial) January 6, 2026

El volante de 29 años firmó contrato con el Sabalero hasta el 31 de diciembre de 2026. Y en consecuencia, ya está a las órdenes del cuerpo técnico. Recordando que también puede desempeñarse como marcador central.

En la última temporada, Muñoz disputó 33 partidos y marcó dos goles, siendo titular en el equipo mendocino que consiguió el ascenso a Primera División.