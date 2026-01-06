Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón presentó oficialmente al mediocampista Matías Muñoz

A través de sus redes sociales, Colón le dio la bienvenida al volante central Matías Muñoz quien viene de jugar en Gimnasia de Mendoza

Ovación

Por Ovación

6 de enero 2026 · 21:30hs
Colón presentó al volante Matías Muñoz.

Colón presentó al volante Matías Muñoz.

Todos los días Colón va sumando un nombre nuevo a su plantel. Y este martes, a través de sus redes sociales, la institución sabalera presentó de manera oficial a uno de sus refuerzos.

Muñoz firmó contrato con Colón

Se trata del mediocampista central Matías Muñoz, quien llega al club por expreso pedido del DT Ezequiel Medrán, ya que lo dirigió en su paso por Gimnasia de Mendoza.

La operación se concretó mediante un préstamo con cargo y con una opción de compra en favor de Colón, para adquirir el 70% de la ficha del jugador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ColonOficial/status/2008681179126415583&partner=&hide_thread=false

El volante de 29 años firmó contrato con el Sabalero hasta el 31 de diciembre de 2026. Y en consecuencia, ya está a las órdenes del cuerpo técnico. Recordando que también puede desempeñarse como marcador central.

En la última temporada, Muñoz disputó 33 partidos y marcó dos goles, siendo titular en el equipo mendocino que consiguió el ascenso a Primera División.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ColonOficial/status/2008682075461710038&partner=&hide_thread=false

Colón Matías Muñoz Gimnasia de Mendoza
Noticias relacionadas
colon acelera por alan bonansea y espera una definicion clave

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

colon inicia la semana inhibido en fifa: ¿por que aun no pudo la pudo desactivar?

Colón inicia la semana inhibido en FIFA: ¿por qué aún no pudo la pudo desactivar?

peinipil, en el radar: colon busca una solucion para la banda derecha

Peinipil, en el radar: Colón busca una solución para la banda derecha

emmanuel gigliotti y un adios a colon con el corazon en la mano

Emmanuel Gigliotti y un adiós a Colón con el corazón en la mano

Lo último

En Unión no es tenido en cuenta y su destino sería San Miguel

En Unión no es tenido en cuenta y su destino sería San Miguel

Colón presentó oficialmente al mediocampista Matías Muñoz

Colón presentó oficialmente al mediocampista Matías Muñoz

Barrio Candioti Sur bajo asedio: denuncian la constante presencia de sospechosos y una creciente ola delictiva

Barrio Candioti Sur bajo asedio: denuncian la constante presencia de sospechosos y una creciente ola delictiva

Último Momento
En Unión no es tenido en cuenta y su destino sería San Miguel

En Unión no es tenido en cuenta y su destino sería San Miguel

Colón presentó oficialmente al mediocampista Matías Muñoz

Colón presentó oficialmente al mediocampista Matías Muñoz

Barrio Candioti Sur bajo asedio: denuncian la constante presencia de sospechosos y una creciente ola delictiva

Barrio Candioti Sur bajo asedio: denuncian la constante presencia de sospechosos y una creciente ola delictiva

Alerta por el programa de cardiopatías congénitas: niños que esperan una operación en Santa Fe y familias en vilo

Alerta por el programa de cardiopatías congénitas: niños que esperan una operación en Santa Fe y familias en vilo

Quién es el dueño del Pink Shadow, un superyate de 60 millones de dólares que está amarrado en Punta del Este

Quién es el dueño del Pink Shadow, un superyate de 60 millones de dólares que está amarrado en Punta del Este

Ovación
¿Colón, tras los pasos del central zurdo Federico Rasmussen?

¿Colón, tras los pasos del central zurdo Federico Rasmussen?

Alavés quiere a Kevin Zenón y Unión está nuevamente expectante

Alavés quiere a Kevin Zenón y Unión está nuevamente expectante

Diego Díaz convence a Leonardo Madelón en Unión y gana terreno para quedarse

Diego Díaz convence a Leonardo Madelón en Unión y gana terreno para quedarse

Colotto habló de la llegada de Lértora a Colón y de la salida del Pulga

Colotto habló de la llegada de Lértora a Colón y de la salida del Pulga

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe