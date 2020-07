¿Colón puede perder a Wilson Morelo por una deuda?

Como en cada mercado de pases, nuevamente los rumores de un posible regreso de Wilson Morelo a Colombia afloran. Si bien es cierto que se ganó el respeto y el cariño del hincha de Colón, habría cosas que no lo harían sentir del todo cómodo en Santa Fe. Más que nada por las costumbres de su familia. Así y todo, trató siempre de adaptarse y hasta volvió importante. Pero como al igual que varios, habría una deuda que por ahora no se pudo resolver.

• LEER MÁS: El arquero en el que piensa Colón si no sigue Burián

En su momento Pulga Rodríguez y el presidente José Vignatti enfatizaron que no "había deuda", que solo hubo una charla positiva y que estaba "todo bien". Pero varios de los jugadores que ya dejaron el club reclaman premios. Tanto es así como Gabriel Esparza mandó una carta documento y si no hay respuesta acudiría ante Agremiados.

• LEER MÁS: Tomás Sandoval entró en el último año de contrato en Colón

Otro ejemplo es Matías Fritzler, que quiere seguir en Santa Fe y está dispuesto a ceder en lo contractual, pero antes busca resolver lo otro y por ahora no hay acuerdo. Justamente dos jugadores que Eduardo Domínguez buscaba retener después del 30 de junio, cuando terminaron sus contratos. Entonces aquellas declaraciones pueden entender como políticamente correctas, porque a decir verdad había saldos.

Wilson Morelo.jpg Colón tendría una deuda con el colombiano Wilson Morelo. Prensa Colón

Entonces, ¿podría ser un motivo para que Wilson Morelo pida la libertad de acción? Más que nada, porque habrían algunos trascendidos de equipos de su país que lo tendrían en sus planes, como Independiente Santa Fe, donde es ídolo.

• LEER MÁS: Colón hizo oficial el estado médico de Facundo Farías

Pero la realidad es que no, porque Colón está al día con los pagos en AFA y la deuda sería por lo establecido de palabra. No hay algo firmado que lo avale y por eso no puede ser tomado como opción. En consecuencia, deberá solucionarse dialogando y estableciendo acuerdos.

Wilson Morelo (1-1) Colón SF vs Racing | Fecha 20 - Superliga Argentina 2019/2020

La cuarentena por la pandemia del coronavirus generó una importante crisis en los clubes y a Colón le está costando afrontar esos premios que todos los jugadores reclaman.