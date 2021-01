Colón rearma el equipo luego de perder dos jugadores clave

Después de ser uno de los mejores equipos –desde lo numérico– en la fase inicial, el Sabalero no pudo mantener la tónica en la segunda parte, donde sumó un empate y dos derrotas (ambas como local). Algo que sorprendió a más de uno, que por lo menos esperaban que llegará con chances a los últimos partidos. Con dos fechas por jugar, ya quedó sin chances, al igual que el rival de turno, que el mejor de todos al comienzo, tras quedarse con las seis victorias.

EDUARDO DOMINGUEZ Y LÉRTORA.jpg Eduardo Domínguez analiza cambios en Colón para jugar contra Atlético Tucumán por la Copa Diego Maradona. Foto: Pool ARGRA

Una forma cabal de demostrar que cada encuentro es distinto y cualquier cosa puede pasar. Pensando en la probable formación, Eduardo Domínguez debe meter mano para suplir la ausencia de Wilson Morelo, operado el jueves por la fractura de clavícula. Con la salida en libertad de acción de Lucas Viatri y la internación de Brian Fernández, los únicos atacantes a disposición son Tomás Chancalay y Tomás Sandoval. Aunque no sería raro que el técnico ponga a Luis Rodríguez de nueve y sume otro volante, tal como sucedió ante San Lorenzo.

Después, se sigue con atención las evoluciones de Federico Lértora, Christian Bernardi y Rodrigo Aliendro, que vienen haciendo tareas diferenciada por problemas físico. Por eso no se puede ahondar en demasiados detalles respecto a la diagramación del equipo. No sería extraño que aparezcan más chicos del club atendiendo a que no hay chances de pelear por la plaza a la Copa Libertadores y tampoco descensos.

piovi 1.jpg Ante la salida de Rafael Delgado, Gonzalo Piovi tiene chances de volver a ser titular en Colón frente a Atlético Tucumán UNO Santa Fe

Asimismo, no estará Rafael Delgado, quien se fue a préstamo a Defensa y Justicia para jugar solo la Copa Sudamericana (el jueves afrontará la ida contra Coquimbo Unido de Chile). Habrá que ver si Eduardo Domínguez apela al ingreso de Gonzalo Piovi o si le da la chance a Facundo Garcés. La otra alternativa es que plantel línea de cuatro en defensa y rearme el medio.

Por eso habrá dudas hasta último momento. Colón viaja en micro este domingo para alojarse en un hotel céntrico y esperar el cotejo del martes ante Atlético Tucumán, por la penúltima fecha de la zona Campeonato de la Copa Diego Maradona.