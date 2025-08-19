Uno Santa Fe | Colón | Colón

El plantel de Colón es una máquina de triturar entrenadores

Indudablemente que el gran problema que tiene Colón pasa por su plantel, que va consumiendo técnicos a su paso

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2025 · 10:32hs
El plantel de Colón es el principal responsable de esta debacle deportiva.

Nadie en su sano juicio puede pensar que Colón está entre los peores planteles de la Primera Nacional. Como así también, asoma temerario manifestar que es el peor plantel de la historia, cuando muchos ni siquiera presenciaron el andar del Sabalero en la década del 80 y parte de los 90 antes del Ascenso.

En una época en la que está de moda exagerar con los adjetivos y en donde es muy común afirmar el mejor o el peor con tanta liviandad, la realidad indica que este plantel de Colón con muchas carencias, no es ni por asomo de los peores que juegan en la Primera Nacional.

Un plantel que es una máquina de triturar entrenadores

Con nombres que cualquier otra institución quisiera tener, está claro que este presente paupérrimo tiene mucho que ver con los rendimientos de los futbolistas. Y lo que sí es una verdad revelada, es que este plantel se convirtió en un peligroso triturador de entrenadores.

En lo que va de este 2025 ya son tres los DT que dirigieron a Colón y no habría que descartar que llegue un cuarto. Una verdadera locura que grafica de manera muy concreta el descalabro deportivo e institucional en el que está sumido el club por responsabilidad de los jugadores, técnicos y dirigentes.

Pero principalmente por parte de los futbolistas que son los que resuelven dentro de la cancha. Para el inicio del torneo, Colón apostó por Guillermo Pereyra quien dirigía por primera vez, pese a haber sido ayudante de campo varios años de los mellizos Barros Schelotto.

Cuando los resultados no fueron los esperados, la dirigencia despidió a Pereyra y fue por un técnico de experiencia y trayectoria dentro de la categoría como Andrés Yllana y que venía de ser campeón y ascender a Aldosivi. Apenas dirigió nueve partidos y lo echaron.

Yllana mantenía diferencias con varios referentes del plantel y ese fue otro de los argumentos para tomar la decisión de ponerle punto final a su ciclo. En ese momento, todos pedían ratificar a Martín Minella y así lo hizo la comisión directiva, pero los resultados son muy negativos.

Por lo cual y a siete fechas del final no se descarta que pueda llegar otro DT. Cuando se fue Yllana algunos futbolistas, entre ellos Emmanuel Gigliotti manifestaron estar muy cómodos con Minella, pero ese respaldo público no coincidió con lo que se observa dentro de la cancha.

La actuación ante San Telmo fue penosa, evidenciando una desidia insoportable, que llevó a Minella a no hablar en conferencia de prensa. Como si el entrenador no tuviera palabras para explicar semejante bochorno. Y la imagen que se viralizó demostró el abatimiento del técnico.

Así las cosas, estos jugadores no le respondieron a Pereyra, tampoco a Yllana y ahora repiten el comportamiento con Minella. Un dato significativo indica que Colón utilizó casi 40 jugadores entre los que jugaron y los que fueron al banco, en consecuencia no se puede decir que los entrenadores no fueron probando distintas alternativas.

Obviamente que Pereyra, Yllana y Minella tienen sus responsabilidades, pero parece difícil que todos ellos se equivoquen sistemáticamente. Y es que el amor propio, la actitud y el sacrificio exceden a los entrenadores, por lo cual los jugadores quedan más expuestos que nunca, siendo los principales responsables de esta hecatombe.

Colón plantel entrenadores
