Colón: dudas con Minella y el nombre de Medrán como alternativa

Los dirigentes de Colón siguen analizando la continuidad de Martín Minella, mientras comienza a ganar fuerza el nombre de Ezequiel Medrán.

Mientras Colón atraviesa días de incertidumbre respecto al futuro de Martín Minella, en los pasillos del club comenzó a crecer el nombre de un posible sucesor: Ezequiel Medrán, un entrenador joven que despierta consenso por su presente y por una carrera que lo fue forjando en distintas etapas, primero como arquero y luego como técnico.

Medrán nació el 28 de diciembre de 1980 en Rafaela , donde también dio sus primeros pasos como futbolista. Debutó en Atlético de Rafaela y luego tuvo un recorrido amplio que incluyó a Boca Juniors, Belgrano, Lobos de la BUAP (México), San Martín de San Juan, Cerro Porteño (Paraguay), Deportes La Serena y Cobresal (Chile), además de Central Norte y Ben Hur, donde puso punto final a su carrera en 2017.

Su camino como entrenador comenzó rápidamente, en Central Norte de Salta, donde dejó buenas impresiones en el ascenso. Posteriormente asumió en Atlético de Rafaela, hasta que en mayo de 2024 desembarcó en Gimnasia de Mendoza. En el Lobo cuyano logró números sólidos: 52 partidos dirigidos, con 25 victorias, 19 empates y apenas 8 derrotas, lo que representa el 60,26% de los puntos en juego, con un equipo que convirtió 57 goles y recibió 31.

Medrán-Gimnasia.jpg Ezequiel Medrán, DT de Gimnasia de Mendoza, analizó el partido del domingo ante Colón en La Radio de UNO.

El gran presente de Gimnasia, que hoy lidera en soledad la tabla con 52 puntos bajo la conducción de Ariel Broggi tras el paso de Medrán, se explica en parte por la base sólida que dejó el rafaelino. Esa performance no pasó desapercibida para los dirigentes sabaleros, que lo ven como una opción seria en caso de dar un golpe de timón.

Qué decisión tomarán los dirigentes con el DT

Si bien el traspié de Defensores Unidos alivió la situación de Colón en la tabla y le dio a Minella algo de oxígeno para llegar al duelo frente a Chacarita, lo cierto es que la continuidad del actual DT sigue en revisión.

En ese contexto, el nombre de Medrán aparece como la primera gran alternativa, con el agregado de que también es señalado por agrupaciones opositoras que aspiran a conducir al club tras las elecciones.

Más allá de que Minella tendrá una nueva oportunidad este sábado, está claro que en Colón se barajan opciones y que Medrán se perfila como un candidato con peso propio, respaldado por su trayectoria como arquero y por una carrera como entrenador que, hasta aquí, muestra resultados alentadores.