Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón: dudas con Minella y el nombre de Medrán como alternativa

Los dirigentes de Colón siguen analizando la continuidad de Martín Minella, mientras comienza a ganar fuerza el nombre de Ezequiel Medrán.

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2025 · 07:49hs
Colón: dudas con Minella y el nombre de Medrán como alternativa

Mientras Colón atraviesa días de incertidumbre respecto al futuro de Martín Minella, en los pasillos del club comenzó a crecer el nombre de un posible sucesor: Ezequiel Medrán, un entrenador joven que despierta consenso por su presente y por una carrera que lo fue forjando en distintas etapas, primero como arquero y luego como técnico.

Los datos de Ezequiel Medrán como DT

Medrán nació el 28 de diciembre de 1980 en Rafaela, donde también dio sus primeros pasos como futbolista. Debutó en Atlético de Rafaela y luego tuvo un recorrido amplio que incluyó a Boca Juniors, Belgrano, Lobos de la BUAP (México), San Martín de San Juan, Cerro Porteño (Paraguay), Deportes La Serena y Cobresal (Chile), además de Central Norte y Ben Hur, donde puso punto final a su carrera en 2017.

LEER MÁS: De mandíbula floja: Colón no pudo revertir ningún resultado en la temporada

Su camino como entrenador comenzó rápidamente, en Central Norte de Salta, donde dejó buenas impresiones en el ascenso. Posteriormente asumió en Atlético de Rafaela, hasta que en mayo de 2024 desembarcó en Gimnasia de Mendoza. En el Lobo cuyano logró números sólidos: 52 partidos dirigidos, con 25 victorias, 19 empates y apenas 8 derrotas, lo que representa el 60,26% de los puntos en juego, con un equipo que convirtió 57 goles y recibió 31.

Medrán-Gimnasia.jpg
Ezequiel Medrán, DT de Gimnasia de Mendoza, analizó el partido del domingo ante Colón en La Radio de UNO.

Ezequiel Medrán, DT de Gimnasia de Mendoza, analizó el partido del domingo ante Colón en La Radio de UNO.

El gran presente de Gimnasia, que hoy lidera en soledad la tabla con 52 puntos bajo la conducción de Ariel Broggi tras el paso de Medrán, se explica en parte por la base sólida que dejó el rafaelino. Esa performance no pasó desapercibida para los dirigentes sabaleros, que lo ven como una opción seria en caso de dar un golpe de timón.

Qué decisión tomarán los dirigentes con el DT

Si bien el traspié de Defensores Unidos alivió la situación de Colón en la tabla y le dio a Minella algo de oxígeno para llegar al duelo frente a Chacarita, lo cierto es que la continuidad del actual DT sigue en revisión.

LEER MÁS: Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

En ese contexto, el nombre de Medrán aparece como la primera gran alternativa, con el agregado de que también es señalado por agrupaciones opositoras que aspiran a conducir al club tras las elecciones.

Más allá de que Minella tendrá una nueva oportunidad este sábado, está claro que en Colón se barajan opciones y que Medrán se perfila como un candidato con peso propio, respaldado por su trayectoria como arquero y por una carrera como entrenador que, hasta aquí, muestra resultados alentadores.

Colón Minella Medrán
Noticias relacionadas
colon marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los mas goleados del torneo

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

colon recupera al pulga rodriguez, la carta de esperanza en medio de la debacle

Colón recupera al Pulga Rodríguez, la carta de esperanza en medio de la debacle

colon, atrapado en una racha historica que lo hunde en la tabla

Colón, atrapado en una racha histórica que lo hunde en la tabla

chacarita llega al duelo con colon en medio de rumores sobre el futuro de azconzabal

Chacarita llega al duelo con Colón en medio de rumores sobre el futuro de Azconzábal

Lo último

Maizon Rodríguez: En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro

Maizon Rodríguez: "En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro"

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Último Momento
Maizon Rodríguez: En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro

Maizon Rodríguez: "En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro"

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Ovación
Madelón: Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe

Madelón: "Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe"

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!