Madelón opinó sobre la situación de Dómina en Unión

Leonardo Madelón se refirió a la situación que vive Jerónimo Dómina en Unión y afirmó: "Ojalá se pueda llegar a un entendimiento".

19 de agosto 2025 · 10:33hs
Leonardo Madelón, técnico de Unión, se refirió en diálogo con DSports Radio (FM 103.1) a la situación de Jerónimo Dómina, quien continúa apartado del plantel tras el cruce con el presidente Luis Spahn por su continuidad. El entrenador dejó en claro su postura sobre el joven delantero y la relación que mantiene con él.

La versión de Madelón sobre la situación de Dómina

“Dómina está muy bien, yo tengo una buena relación con él y entiendo su situación. Es un tema que se tomó desde la dirigencia y, lamentablemente, no se llegó a un acuerdo", opinó Leo Madelón sobre la situación del delantero de Unión.

LEER MÁS: Maizon Rodríguez: "En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro"

"Es una pena porque uno siempre desea que los jugadores puedan incorporarse al trabajo del equipo y desarrollarse en lo deportivo”, señaló Madelón.

El DT destacó que la disputa no tiene que ver con el aspecto futbolístico del jugador, sino con cuestiones contractuales: “El club llegó hasta un punto de ofrecimiento que él o su representante no aceptaron. Por eso quedó fuera. No es bueno para nadie, ni para el club ni para el jugador”.

Los conflictos, según Madelón

Madelón también reflexionó sobre la importancia de mantener la profesionalidad a pesar de los conflictos: “Es una situación difícil, pero hay que trabajar y convencer a los jugadores. Cada uno tiene experiencia y sabe convivir con estas circunstancias. Mi relación con Jerónimo es buena, y esperemos que se pueda resolver todo de la mejor manera”.

LEER MÁS: El DT de Unión fue claro: "Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe"

Con la temporada en curso y la incertidumbre sobre el futuro del delantero, Madelón se mantiene centrado en su equipo, pero no deja de reconocer que la ausencia de Dómina representa una pérdida deportiva: “Es una pena no poder contar con él, porque es un jugador con talento y proyección. Ojalá se pueda llegar a un entendimiento que beneficie a ambas partes”.

Unión Madelón Dómina
