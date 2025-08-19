Uno Santa Fe | Santa Fe | accidente

Impactante accidente: una camioneta terminó incrustada en una ferretería en Francia y Santiago del Estero

El siniestro ocurrió en la siesta de este martes, cuando una Ford F100 colisionó con una Toyota Hilux y terminó incrustada en la fachada del local. Por fortuna no se registraron heridos.

19 de agosto 2025 · 17:03hs
Una camioneta Ford F100 terminó incrustada sobre la fachada de una ferretería ubicada en la esquina noreste de Francia y Santiago del Estero, en la ciudad de Santa Fe.

Por fortuna no se registraron heridos. El impacto causó severos daños en la camioneta, provocó la rotura de ventanas de chapa y daños importantes en la pared del local.

Según los primeros datos, el accidente se produjo tras un choque con una Toyota Hilux, que sufrió un golpe muy fuerte en su costado izquierdo.

La Ford F100 fue la que se llevó la peor parte, subiendo a la vereda y severamente dañada luego de impactar contra el local comercial.

El hecho ocurrió en condiciones peligrosas: la calzada estaba resbaladiza por las intensas precipitaciones que afectaban a la ciudad desde la madrugada. Por fortuna, no había personas dentro de la ferretería ni transeúntes cerca, por lo que no se registraron heridos.

Los conductores de ambos vehículos salieron ilesos. Continúan investigando las causas del choque, mientras se evalúan los daños materiales en la camioneta y en la ferretería.

