Geriátricos bajo la lupa: Poletti confirmó una investigación sumaria y anunció un nuevo esquema de control de residencias con Provincia

El intendente de Santa Fe aseguró que se busca determinar si hubo fallas dentro de alguna área municipal en los controles y derivaciones de personas mayores. Además, adelantó que se trabaja con la Provincia para unificar criterios y evitar que residencias funcionen con una habilitación municipal pero sin autorización provincial.

Investigación municipal: se inició un sumario para revisar controles y derivaciones de residencias de adultos mayores.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti , confirmó que la Municipalidad inició una investigación sumaria para determinar si existieron irregularidades u omisiones administrativas vinculadas con los controles sobre geriátricos y residencias para personas mayores de la ciudad.

La medida se conoció luego de las irregularidades detectadas en un centro residencial del norte de la capital provincial, y en medio de la investigación judicial por el funcionamiento de establecimientos destinados al alojamiento de adultos mayores.

Poletti aclaró que no se trata de un procedimiento dirigido contra una persona determinada, sino de una investigación sobre el funcionamiento de las áreas municipales involucradas.

“Nosotros como Municipalidad iniciamos una investigación sumaria bajo expediente. No se trata de un sumario a una persona en particular; cuando se habla de investigación sumaria nos referimos a investigar el área para determinar qué pasó: cómo se hacían las derivaciones, quién las tomaba, cuántas hubo y hacia dónde se dirigieron. Todo eso se encuentra hoy en vías de investigación a nivel municipal”, explicó.

El intendente también precisó que el objetivo es determinar si alguna dependencia municipal no cumplió con los procedimientos correspondientes.

“Estamos haciendo una investigación sumaria a ver si hay alguna área municipal involucrada que no haya hecho las cosas como se debía hacer”, sostuvo.

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Qué busca determinar la investigación

La investigación sumaria apunta a reconstruir cómo se desarrollaron los procedimientos administrativos vinculados con las residencias para adultos mayores.

Entre los aspectos que serán analizados se encuentran las derivaciones realizadas, quiénes intervinieron en esas decisiones, cuántas personas fueron derivadas y hacia qué establecimientos fueron trasladadas.

La intención es establecer si existieron fallas en los mecanismos municipales de control y si los procedimientos se ajustaron a las competencias que tiene el gobierno local.

Poletti remarcó que la investigación se encuentra en curso y que será necesario esperar sus conclusiones para determinar si existió alguna responsabilidad administrativa.

Provincia y Municipalidad buscan unificar los controles

En paralelo a la investigación interna, el Municipio comenzó a trabajar con distintas áreas del Gobierno provincial para modificar el esquema de controles hacia adelante.

El objetivo es conformar una mesa única de trabajo que permita coordinar las habilitaciones y evitar que existan establecimientos que funcionen con autorización de una jurisdicción pero sin cumplir con los requisitos de la otra.

“Mirando hacia adelante, ya nos reunimos con la Auditoría Médica y el área de Adultos Mayores de la Provincia, junto con representantes de Adultos Mayores del municipio, para conformar una mesa única de trabajo”, explicó el intendente en LT10.

José Busiemi

Poletti remarcó que actualmente existen dos tipos de habilitaciones diferentes, correspondientes a competencias municipales y provinciales.

“Por un lado está la habilitación municipal, que es comercial. Por otro lado está la habilitación de auditoría médica, que es cómo funciona un geriátrico. Digo, ¿cómo nos sentamos para poder solucionar los problemas? Estamos trabajando en una mesa única entre provincia, adultos mayores y municipalidad”, afirmó.

Qué controla la Municipalidad

El intendente explicó que la habilitación municipal está relacionada principalmente con las condiciones edilicias, de infraestructura y habitabilidad del establecimiento.

En ese marco, el Municipio verifica cuestiones vinculadas con las características del inmueble, como la existencia de puertas de emergencia, ventanas, ventilación y condiciones generales de seguridad.

“Nosotros habilitamos desde el punto de vista edilicio y de infraestructura: que el lugar esté en condiciones de habitabilidad, que tenga puerta de emergencia, ventanas y la ventilación correspondiente. Eso es competencia municipal”, detalló Poletti.

Por lo tanto, la habilitación municipal no implica por sí misma que un establecimiento esté autorizado desde el punto de vista sanitario para funcionar como residencia para personas mayores.

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El rol de la Provincia

La regulación vinculada específicamente con el funcionamiento de los geriátricos y residencias para adultos mayores corresponde al ámbito provincial, a través de Auditoría Médica.

Poletti explicó que esa área supervisa las condiciones relacionadas con la atención y el cuidado de las personas alojadas, incluyendo aspectos vinculados con la administración de medicamentos y la presencia de profesionales y personal capacitado.

“Por otro lado se encuentra la habilitación de Auditoría Médica de la Provincia, que regula cómo funciona un geriátrico o una residencia para personas mayores, contemplando las distintas escalas que maneja esa repartición”, señaló.

Y agregó: “Al tratarse de establecimientos donde se administran medicamentos, deben contar con un director médico y personal idóneo. Todo eso lo supervisa la Provincia”.

El objetivo: evitar vacíos entre las habilitaciones

Uno de los principales objetivos planteados por el intendente es evitar que las distintas competencias estatales funcionen de manera aislada.

Según explicó, actualmente puede ocurrir que un establecimiento obtenga una habilitación municipal vinculada con sus condiciones edilicias y comience a funcionar sin contar todavía con la autorización correspondiente de la Provincia para prestar servicios a adultos mayores.

“Lo que propuse fue sentarnos en la misma mesa y ver cómo simplificamos los procesos. De lo contrario, puede ocurrir que el Municipio otorgue la habilitación comercial y el lugar comience a funcionar sin la habilitación provincial, o viceversa”, sostuvo.

Para Poletti, la coordinación permitiría detectar con mayor rapidez aquellos establecimientos que no cumplen con la totalidad de los requisitos.

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Una mesa única para los controles

La propuesta contempla la participación de las áreas municipales y provinciales vinculadas con Adultos Mayores, Auditoría Médica y habilitaciones.

La intención es establecer un mecanismo de trabajo conjunto que permita compartir información, coordinar inspecciones y evitar que las distintas reparticiones trabajen sobre los mismos establecimientos sin una comunicación fluida.

“La idea es solucionar los problemas trabajando en una mesa única entre Provincia, la especialidad de Adultos Mayores y la Municipalidad”, remarcó el intendente.

De esta manera, mientras continúa la investigación sumaria municipal para determinar si existieron fallas u omisiones en los procedimientos anteriores, el Municipio y la Provincia buscan avanzar en un nuevo esquema de control sobre geriátricos y residencias para personas mayores.

El resultado de la investigación interna permitirá determinar si hubo alguna responsabilidad dentro de las áreas municipales involucradas, mientras que la nueva mesa de trabajo apunta a establecer mecanismos de prevención para evitar que establecimientos destinados al cuidado de adultos mayores puedan funcionar sin cumplir con todas las habilitaciones exigidas.