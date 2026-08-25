Unión confirmó la lesión de Lautaro Vargas y anunció que deberá pasar por el quirófano

El defensor de Unión sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y, tras nuevos estudios, se resolvió realizar una intervención quirúrgica.

Unión informó oficialmente el estado de Lautaro Vargas luego de los estudios realizados por la lesión que sufrió en su rodilla izquierda. El defensor presenta una rotura del ligamento cruzado anterior y, después de analizar la evolución de la articulación y realizar diferentes evaluaciones médicas, se resolvió avanzar finalmente con un tratamiento quirúrgico para su recuperación.

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La lesión de Vargas y la decisión médica

De acuerdo con el parte difundido por Unión, Vargas sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. En un primer momento, el cuerpo médico decidió esperar la evolución de la articulación antes de determinar cuál sería el tratamiento indicado.

La institución explicó que esa decisión estuvo relacionada con las condiciones clínicas que presentaba la rodilla. Por ese motivo, el jugador permaneció bajo seguimiento y fue sometido posteriormente a nuevos controles y estudios para establecer los pasos a seguir.

Luego de completar ese proceso de evaluación, los profesionales determinaron que la lesión deberá ser tratada mediante una intervención quirúrgica.

Parte médico



Lautaro Vargas: el jugador sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de rodilla izquierda.

Por las condiciones clínicas de la articulación, se decidió aguardar la evolución del cuadro previo a definir la conducta terapéutica.

Luego de diferentes… pic.twitter.com/PYnCCwlBco — Club Atlético Unión (@clubaunion) August 25, 2026

Un nuevo escenario para el Tatengue

La confirmación de la operación representa una baja importante para el plantel de Leonardo Madelón. Ahora, Unión deberá aguardar la evolución del futbolista y avanzar con los pasos médicos correspondientes antes de conocer mayores precisiones sobre su recuperación.

A partir de esta situación, Unión saldrá en busca del cupo excepcional para incorporar un futbolista. La dirigencia deberá presentar la documentación correspondiente ante la AFA y aguardar la autorización para acceder a esa posibilidad. Una vez habilitado, el Tatengue tendrá un plazo de diez días para definir al reemplazante de Vargas. La intención sería utilizar ese cupo para sumar un volante central de características defensivas, con capacidad de recuperación de pelota.