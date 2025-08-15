Con sorpresas y ausencias importantes, los viajeros de Colón para visitar a San Telmo

Colón dio a conocer la lista de 20 jugadores que viajaron a Buenos para visitar a Santa Telmo. Una lista que tiene ausencias de peso y un par de sorpresas

Colón lleva su bolso lleno de ilusiones a Buenos Aires para intentar cortar la racha de tres derrotas en fila contra San Telmo.

No son semanas buenas las que debe transitar el DT Martín Minella, no solamente porque después de dos victorias al hilo después llegaron tres reveses al hilo. Sino también porque se siguen sumando lesionados al plantel.

Ausencias de peso y caras nuevas

Colón no podrá contar con Christian Bernardi y Luis Miguel Rodríguez, tal vez en la lista de lesionados los futbolistas de mayor jerarquía en el actual plantel.

Son ausencias de peso en un momento donde los rojinegros necesitan sumar puntos para no sufrir con los dos que actualmente están perdiendo la categoría.

En la nómina de 20 futbolistas para chocar ante el Candomero fueron incluidos tanto Kevin Colli (no fue citado para el partido de Reserva el pasado miércoles) y Agustín Ojeda.

Los jugadores de Colón convocados para enfrentar a San Telmo