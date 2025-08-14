Uno Santa Fe | Colón | Colón

La exorbitante cantidad de lesiones en este Colón modelo 2025

El plantel de Colón, que lucha por preservar la categoría en Primera Nacional, tuvo 42 lesiones en estos 8 meses y con 26 partidos disputados

14 de agosto 2025 · 14:55hs
La campaña de Colón en esta Primera Nacional 2025 es pobre, pero lo llamativo es como semana a semana, primero Ariel Pereyra, luego Andrés Yllana y ahora Martín Minella, debieron sobreponerse a una innumerable cantidad de lesiones.

Hay casos emblemáticos como los de Joel Soñora o Cristian García. Este último fue un expreso pedido de Yllana y todavía no pisó la cancha, cuando apenas al fixture rojinegro le quedan 8 estaciones.

Algo falló desde las entrañas, donde habitualmente un equipo busca, desde su preparación física, contar con una base que le permita afrontar duelos de alta tensión, canchas feas, arbitrajes adversos. El combo del ascenso donde todo influye en el físico de los futbolitas.

Un elevada cantidad que no tiene fin

En estas 26 fechas, donde Colón perdió 15 partidos y está entre los peores de la zona B, el actual plantel rojinegro tuvo 42 jugadores lesionados, con 30 musculares.

Un dato por demás de elocuente que refrenda un año para el olvido que viene transitando la entidad del barrio Centenario.

Todos los lesionados de Colón en 2025

Enero: Joel Soñora (traumatismo mano derecha)

Febrero: Nicolás Fernández (muscular), Genaro Rossi (esguince de tobillo), Gonzalo Bettini (muscular), Conrado Ibarra (esguince de tobillo)

Marzo: Joel Soñora (muscular), Marcos Díaz (traumatismo intercostal), Alan Forneris (esguince rodilla), Jorge Sanguina (esguince rodilla), Nicolás Thaller (muscular), Conrado Ibarra (esguince de tobillo),

Abril: Zahir Yunis (dengue), Christian Bernardi (desgarro), Joel Soñora (desgarro dos veces), Genaro Rossi (desgarro), Agustín Giménez (desgarro), Federico Jourdan (desgarro), Gonzalo Bettini (desgarro)

Mayo: Gonzalo Bettini (muscular), Genaro Rossi (muscular), Facundo Sánchez (fisura pie derecho), Conrado Ibarra (esguince de tobillo), José Barreto (desgarro)

Junio: Genaro Rossi (lesión en su tendón aquiles), Guillermo Ortiz (lesión de tobillo), Facundo Castet (desgarro), Gonzalo Bettini (desgarro), Nicolás Talpone (molestia en gemelo)

Julio: Cristian García (dos veces desgarrado), Agustín Giménez (desgarro), Nicolás Thaller (desgarro), Luis Rodríguez (rotura fibrilar), Lautaro Gaitán (desgarro), Facundo Castro (desgarro)

Agosto: Christian Bernardi (lesión muscular y hombro), Joel Soñora (muscular), Cristian García (muscular), Nicolás Fernández (desgarro), Nicolás Thaller (desgarro), Lautaro Gaitán (desgarro)

Colón lesiones Joel Soñora
