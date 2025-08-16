José Martín, vice de Colón: "Estamos preocupados como todo colonista"

José Luis Martínm vicepresidente primero de Colón, fue uno de los dirigentes presentes en la Isla Maciel para acompañar al equipo contra San Telmo

José Luis Martín vicepresidente primero de Colón , fue uno de los directivos que estuvo presente este sábado en la Isla Maciel para acompañar al equipo de Martín Minella.

En diálogo con Sol Play (FM 91.5) se refirió, en primera instancia, a la tardanza de la policía en el predio para prestar servicios en los partidos de inferiores de AFA contra San Lorenzo.

"No pudo arrancar en horario porque no había polícias, tendrían que haber estado 8.30, como mostramos todos los recibos, aparecieron 10.30, un problemón. Nunca sucedió", apuntó.

Para después, confesar que "estamos preocupados como todo colonista, tratando de hacer lo que esté a nuestro alcance. Por eso intentamos estar en todos lados".

El directivo también expresó que "la parte futbolística es la que más le interesa a la afición sabalera y a nosotros".

Y en relación a las próximas elecciones, no dudó en afirmar que "lo que puede estar asegurado para el socio es que lo vamos a entregar al club en tiempo y forma, no pasará lo que nos pasó a nosotros, tenemos las puertas abiertas para hablar con la oposición".