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Colón, con una baja obligada, una duda y dos regresos ante Almirante Brown

Colón recibirá este sábado a las 18 a Almirante Brown en el Brigadier López. Iván Delfino contará con una baja obligada y sigue la evolución física de tres jugadores.

13 de octubre 2026 · 08:42hs
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Colón, con una baja obligada, una duda y dos regresos ante Almirante Brown

Prensa Colón

Colón empieza a delinear su formación para el compromiso del sábado frente a Almirante Brown, en el estadio Brigadier López. Con la fase regular de la Primera Nacional entrando en su tramo decisivo, el equipo de Iván Delfino necesita hacerse fuerte en casa para seguir escalando posiciones en la Zona A.

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El conjunto santafesino se encuentra quinto en la tabla, igualado en puntos con Deportivo Madryn, pero con una diferencia de gol inferior. Por eso, el encuentro correspondiente a la fecha 34 representa una oportunidad para sostenerse en la pelea y llegar mejor posicionado a la definición del campeonato.

Risso Patrón, ¿pica en punta para reemplazar a Castet en Colón?

Delfino deberá modificar la defensa debido a la suspensión de Facundo Castet, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla y no podrá ser de la partida. Entre las opciones disponibles, Gabriel Risso Patrón aparece como el nombre mejor perfilado para ocupar el lateral izquierdo.

Más atrás en la consideración se encuentran el paraguayo Sebastián Olmedo y Conrado Ibarra, quienes también podrían ser evaluados durante la semana. En paralelo, Alan Bonansea es el único jugador de Colón que acumula cuatro amonestaciones y está a una tarjeta de quedar suspendido.

La condición física de Lértora, otro tema a resolver en Colón

Una de las incógnitas pasa por Federico Lértora. El mediocampista no pudo completar el último partido ante Mitre en Santiago del Estero y salió en el entretiempo por una sobrecarga en el cuádriceps. El propio entrenador explicó la situación en conferencia de prensa, por lo que su evolución será un aspecto a seguir durante los próximos entrenamientos.

En contrapartida, Pier Barrios y Franco García tienen chances de reaparecer tras superar sus respectivas lesiones. De todos modos, el regreso a la actividad no implicaría necesariamente que alguno se meta entre los titulares para el choque del sábado.

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La situación de Matías Budiño es diferente: el arquero seguiría al margen mientras continúa con la recuperación de una lesión en una de sus rodillas. Con estas novedades, Colón transita la semana previa a un duelo importante, en el que buscará sumar en el Brigadier López y mantenerse cerca de los puestos de arriba.

Colón Almirante Brown Delfino
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