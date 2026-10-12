La efectividad de visitante que Colón no logra levantar pensando en el Reducido

El empate frente a Mitre volvió a dejar en evidencia una de las dificultades que arrastra Colón para ganar fuera de Santa Fe en la Primera Nacional

Colón tiene una cuenta pendiente que empieza a pesar cada vez más en la recta final de la Primera Nacional . El 0-0 frente a Mitre le permitió regresar con algo en el bolsillo, pero también prolongó una racha que le impide dar el salto que necesita. Si bien suma, queda corto en busca del mejor lugar posible para el Reducido.

La dificultad está a la vista: no ganó en sus últimas cuatro presentaciones fuera de Santa Fe, con dos empates y dos derrotas. Evitar una caída puede ser importante, pero cuando la competencia entra en una etapa decisiva, los triunfos adquieren un valor todavía mayor.

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Una efectividad como visitante que Colón precisa levantar

La efectividad como visitante es de apenas 37%, lo que se volvió también una deuda para un equipo que aspira a ser protagonista. En Santiago del Estero, Colón consiguió mantener su arco en cero, pero volvió a mostrar limitaciones para atacar. La falta de profundidad ofensiva terminó siendo un obstáculo para quebrar la igualdad y llevarse una victoria que habría significado mucho más que tres puntos: también habría servido para recuperar confianza lejos de casa.

Colón hace cuatro que no gana de visitante. La última vez fue ante San Miguel. Prensa Colón

El desafío de Iván Delfino será encontrar las respuestas para que el equipo deje de conformarse con resultados que, aunque no siempre sean negativos, tampoco alcanzan para dar el salto esperado. Colón necesita ganar en regularidad, animarse a imponer condiciones como visitante y demostrar que puede competir con la misma determinación en cualquier cancha. Si la meta es llegar al Reducido con aspiraciones concretas, cambiar la cara fuera de Santa Fe será una condición fundamental.