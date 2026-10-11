Colón va por un triunfo clave ante Mitre para seguir escalando pensando en el Reducido

Colón visitará, desde las 16, a Mitre por la fecha 33 de la Primera Nacional obligado a dar la talla de visitante para seguir subiendo en la zona A

Un revitalizado Colón se medirá este domingo, desde las 16, con arbitraje de Jorge Baliño, ante Mitre en Santiago del Estero por la fecha 33 de la zona A de la Primera Nacional , con la necesidad de ganar para seguir escalando y metiendo presión pensando en el Reducido.

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Con la delegación instalada en suelo santiagueño desde el sábado, el Rojinegro llega enfocado en un compromiso que puede resultar importante para sus aspiraciones. La consigna es clara: ganar para no perder terreno en la pelea y trasladarle la presión a los equipos que tiene por delante.

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En cuanto a la formación, Iván Delfino tendría decidido sostener la base que viene de enfrentar a Estudiantes de Buenos Aires. Si no aparecen contratiempos, el entrenador repetiría los once titulares, una señal de continuidad en una instancia del torneo en la que cada detalle cuenta. La principal advertencia pasa por las tarjetas. Alan Bonansea y Facundo Castet tienen cuatro amarillas, por lo que una nueva los dejaría al margen del siguiente encuentro.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Mitre no será un simple obstáculo en el camino sabalero. El equipo santiagueño llega después de conseguir un triunfo clave por 2-0 ante San Miguel, resultado que le permitió alcanzar las 35 unidades y quedar cuatro puntos por encima de la zona de descenso.

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Con ese respaldo, el Aurinegro intentará hacerse fuerte en casa y prolongar la mejoría para alejarse todavía más de los puestos de riesgo. La necesidad de sumar de ambos lados anticipa un duelo en el que los puntos tendrán un valor especial, aunque por objetivos diferentes.

Probables formaciones de Mitre y Colón

Mitre: Joaquín Ledesma; Iván Antunes, Pablo Mini Sale, Daniel Abello, Luciano Correa;Agustín Ramírez, Mateo Montenegro, Juan Alexandroni, Nahuel González; Santiago Rosales, Marcos Machado. DT: Christian Salandín.

Colón: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Federico Lértora; Julián Marcioni, Agustín Toledo, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Iván Delfino

Cancha: Doctores José y Antonio Castiglione.

Arbitro: Jorge Baliño.

Hora: 16.