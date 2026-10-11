Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón va por un triunfo clave ante Mitre para seguir escalando pensando en el Reducido

Colón visitará, desde las 16, a Mitre por la fecha 33 de la Primera Nacional obligado a dar la talla de visitante para seguir subiendo en la zona A

Ovación

Por Ovación

11 de octubre 2026 · 08:21hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón va por un triunfo clave ante Mitre para seguir escalando pensando en el Reducido

UNO Santa Fe | José Busiemi

Un revitalizado Colón se medirá este domingo, desde las 16, con arbitraje de Jorge Baliño, ante Mitre en Santiago del Estero por la fecha 33 de la zona A de la Primera Nacional, con la necesidad de ganar para seguir escalando y metiendo presión pensando en el Reducido.

• LEER MÁS: Quiénes son los 20 jugadores de Colón que esperan el partido ante Mitre

Con la delegación instalada en suelo santiagueño desde el sábado, el Rojinegro llega enfocado en un compromiso que puede resultar importante para sus aspiraciones. La consigna es clara: ganar para no perder terreno en la pelea y trasladarle la presión a los equipos que tiene por delante.

• LEER MÁS: Colón busca saldar su deuda como visitante para llegar fortalecido al Reducido

En cuanto a la formación, Iván Delfino tendría decidido sostener la base que viene de enfrentar a Estudiantes de Buenos Aires. Si no aparecen contratiempos, el entrenador repetiría los once titulares, una señal de continuidad en una instancia del torneo en la que cada detalle cuenta. La principal advertencia pasa por las tarjetas. Alan Bonansea y Facundo Castet tienen cuatro amarillas, por lo que una nueva los dejaría al margen del siguiente encuentro.

Mitre no será un simple obstáculo en el camino sabalero. El equipo santiagueño llega después de conseguir un triunfo clave por 2-0 ante San Miguel, resultado que le permitió alcanzar las 35 unidades y quedar cuatro puntos por encima de la zona de descenso.

• LEER MÁS: A Delfino por primera vez los 11 le saldrán de memoria en Colón

Con ese respaldo, el Aurinegro intentará hacerse fuerte en casa y prolongar la mejoría para alejarse todavía más de los puestos de riesgo. La necesidad de sumar de ambos lados anticipa un duelo en el que los puntos tendrán un valor especial, aunque por objetivos diferentes.

Probables formaciones de Mitre y Colón

Mitre: Joaquín Ledesma; Iván Antunes, Pablo Mini Sale, Daniel Abello, Luciano Correa;Agustín Ramírez, Mateo Montenegro, Juan Alexandroni, Nahuel González; Santiago Rosales, Marcos Machado. DT: Christian Salandín.

Colón: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Federico Lértora; Julián Marcioni, Agustín Toledo, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Iván Delfino

Cancha: Doctores José y Antonio Castiglione.

Arbitro: Jorge Baliño.

Hora: 16.

Colón Mitre Primera Nacional
Noticias relacionadas
delfino tiene todo listo en colon para intentar romper el molde ante mitre

Delfino tiene todo listo en Colón para intentar romper el molde ante Mitre

la otra mision de colon ante mitre: ser igual de competitivo fuera de santa fe

La otra misión de Colón ante Mitre: ser igual de competitivo fuera de Santa Fe

colon recupera una pieza clave en un momento fundamental para visitar a mitre

Colón recupera una pieza clave en un momento fundamental para visitar a Mitre

colon busca el ascenso y los hinchas deberan pagar para ver el tramo decisivo

Colón busca el ascenso y los hinchas deberán pagar para ver el tramo decisivo

Lo último

Por el feriado: servicios municipales previstos para este lunes 12 de octubre

Por el feriado: servicios municipales previstos para este lunes 12 de octubre

Policías de Vera montaron un operativo en la Ruta Nacional 11 y aprehendieron al presunto asesino de un matrimonio en Formosa

Policías de Vera montaron un operativo en la Ruta Nacional 11 y aprehendieron al presunto asesino de un matrimonio en Formosa

Las emotivas dedicatorias de los jugadores de la Selección Argentina para Lionel Messi: Sin vos, nada hubiese pasado

Las emotivas dedicatorias de los jugadores de la Selección Argentina para Lionel Messi: "Sin vos, nada hubiese pasado"

Último Momento
Por el feriado: servicios municipales previstos para este lunes 12 de octubre

Por el feriado: servicios municipales previstos para este lunes 12 de octubre

Policías de Vera montaron un operativo en la Ruta Nacional 11 y aprehendieron al presunto asesino de un matrimonio en Formosa

Policías de Vera montaron un operativo en la Ruta Nacional 11 y aprehendieron al presunto asesino de un matrimonio en Formosa

Las emotivas dedicatorias de los jugadores de la Selección Argentina para Lionel Messi: Sin vos, nada hubiese pasado

Las emotivas dedicatorias de los jugadores de la Selección Argentina para Lionel Messi: "Sin vos, nada hubiese pasado"

Estudiantes de Río Cuarto perdió la categoría y jugará en la Primera Nacional en 2027

Estudiantes de Río Cuarto perdió la categoría y jugará en la Primera Nacional en 2027

De volea y a pura gambeta: Messi brilló con un doblete en la goleada de Inter Miami

De volea y a pura gambeta: Messi brilló con un doblete en la goleada de Inter Miami

Ovación
Promocional: Alianza de Santo Tomé llegó a 10 victorias consecutivas

Promocional: Alianza de Santo Tomé llegó a 10 victorias consecutivas

CRAI se quedó con el clásico: venció a Santa Fe Rugby en el final

CRAI se quedó con el clásico: venció a Santa Fe Rugby en el final

La Liga Santafesina se quedó sin fútbol este sábado por las condiciones climáticas

La Liga Santafesina se quedó sin fútbol este sábado por las condiciones climáticas

Un golpeado Talleres tiene una difícil prueba ante el también urgido Independiente

Un golpeado Talleres tiene una difícil prueba ante el también urgido Independiente

Un necesitado Platense recibe a Argentinos en el interzonal

Un necesitado Platense recibe a Argentinos en el interzonal

Policiales
Un negociador de la policía intervino para que una beba de 15 días fuera restituida a su madre

Un negociador de la policía intervino para que una beba de 15 días fuera restituida a su madre

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe