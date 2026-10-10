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Colón busca saldar su deuda como visitante para llegar fortalecido al Reducido

Colón visitará a Mitre desde las 16 y tendrá un nuevo desafío fuera de Santa Fe. En 16 partidos como visitante sumó 18 puntos, con una efectividad del 37,50%.

Ovación

Por Ovación

10 de octubre 2026 · 16:52hs
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Colón busca saldar su deuda como visitante para llegar fortalecido al Reducido

Colón tiene una cuenta pendiente que necesita resolver en el tramo final de la Primera Nacional: mejorar sus números fuera de Santa Fe. Este domingo, desde las 16, visitará a Mitre de Santiago del Estero por la fecha 33 de la Zona A, con el objetivo de conseguir una victoria que le permita afirmarse en los puestos de Reducido y seguir peleando por terminar entre los cuatro primeros.

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Los números reflejan la dificultad que tuvo el Sabalero cada vez que le tocó salir de casa. Disputó 16 partidos como visitante, de los cuales ganó cuatro, empató seis y perdió seis, con 14 goles a favor y 17 en contra. De los 52 puntos que acumula en el campeonato, apenas 18 los consiguió fuera de Santa Fe, lo que representa una efectividad del 37,50%.

Una deuda que puede pesar en la definición para Colón

En la recta final de la fase regular, sumar lejos del Brigadier López puede marcar la diferencia para las aspiraciones rojinegras. Colón pretende meterse entre los cuatro mejores de la Zona A para llegar al Reducido con una ubicación favorable y la posibilidad de definir como local.

La visita a Mitre aparece como una oportunidad para mejorar ese registro y fortalecer la confianza del equipo. Luego del compromiso en Santiago del Estero, al Sabalero solamente le quedará otro partido fuera de casa: ante Ciudad de Bolívar, en la penúltima fecha del certamen.

Los números de Delfino fuera de Santa Fe en su regreso a Colón

Desde la vuelta de Iván Delfino, Colón consiguió resultados dispares en condición de visitante. En sus cuatro salidas con el entrenador, logró una victoria, dos derrotas y un empate: venció 2-1 a San Miguel, cayó 1-0 ante Racing de Córdoba y 2-0 frente a Godoy Cruz, mientras que igualó 0-0 contra All Boys.

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El desafío ahora será encontrar mayor regularidad lejos de Santa Fe, una condición necesaria para sostener la pelea en la tabla. Colón necesita que su rendimiento como visitante deje de ser una cuenta pendiente y se convierta en un respaldo para afrontar la etapa decisiva de la temporada.

Colón Reducido Mitre
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