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A Delfino por primera vez los 11 le saldrán de memoria en Colón

Colón visitará a Mitre, con arbitraje de Jorge Baliño, donde buscará otro triunfo para consolidarse en los primeros puestos de la Zona A.

Ovación

Por Ovación

10 de octubre 2026 · 12:10hs
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A Delfino por primera vez los 11 le saldrán de memoria en Colón

UNO Santa Fe / José Busiemi

Colón ya tiene la mira puesta en su próximo compromiso de la Primera Nacional. Este domingo, desde las 16, visitará a Mitre por la fecha 33 de la Zona A, en un encuentro que sufrió una modificación horaria: inicialmente estaba programado para las 17. El partido se disputará en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione y contará con el arbitraje de Jorge Baliño.

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Después del triunfo ante Estudiantes de Buenos Aires en el estadio Brigadier López, el equipo de Iván Delfino buscará sumar nuevamente de a tres para afirmarse en la zona de clasificación al Reducido. A esta altura del campeonato, cada punto tiene un peso especial, tanto para asegurar una buena ubicación como para mantener viva la posibilidad de terminar entre los cuatro primeros de la tabla.

Colón quiere llegar mejor posicionado al Reducido

El objetivo del Sabalero no se limita a asegurar su lugar en la instancia decisiva. Terminar entre los cuatro mejores de la Zona A le permitiría afrontar la primera ronda del Reducido con una posición más favorable, mientras que la ventaja deportiva y la localía representan factores importantes en una definición que no ofrece demasiado margen para equivocaciones.

De todos modos, el quinto puesto también puede otorgar una ventaja deportiva en el primer cruce, de acuerdo con el escenario planteado antes del comienzo de la fecha. En ese contexto, Colón se mediría con Midland, quinto de la Zona B, que llega con registros inferiores a los del conjunto santafesino. Sin embargo, el equipo rojinegro pretende seguir sumando para mejorar su ubicación y no depender de otros resultados.

Delfino repetiría el equipo que viene de ganar en Colón

En cuanto a la formación, el entrenador tendría decidido mantener a los mismos once futbolistas que comenzaron el partido ante Estudiantes de Buenos Aires, donde Colón consiguió una victoria clave para sostenerse en los puestos de arriba.

La principal novedad pasa por Matías Muñoz, quien ya cumplió la fecha de suspensión y está nuevamente disponible. Pese a esa alternativa, la intención de Delfino sería respaldar a los jugadores que respondieron en la última presentación y darle continuidad a una estructura que viene de conseguir un resultado importante.

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De esta manera, los posibles once de Colón para visitar a Mitre serían: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Agustín Toledo, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea.

El Sabalero afrontará una prueba exigente fuera de Santa Fe, con la necesidad de ratificar lo hecho en casa y seguir escalando en la tabla. Una nueva victoria le permitiría fortalecer su posición en el Reducido y alimentar la ilusión de cerrar la fase regular entre los cuatro primeros de la Zona A.

Colón Delfino Mitre
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