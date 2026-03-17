Colón volvió al trabajo con buenas noticias y la mira puesta en San Telmo

Colón inició la semana pensando en la visita del domingo ante San Telmo en la Isla Maciel, con posibles regresos importantes y algunas bajas confirmadas.

Colón sumó este martes su segunda jornada de entrenamientos en el Predio 4 de Junio, enfocado en el compromiso del próximo domingo ante San Telmo, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo de la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 16 en la Isla Maciel, un escenario siempre exigente.

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El equipo dirigido por Ezequiel Medrán tuvo un arranque de semana con señales alentadoras, especialmente en lo que respecta a la recuperación de algunos futbolistas clave.

Marcioni y Godoy, cada vez más cerca de volver en Colón

Las principales novedades pasan por las evoluciones de Julián Marcioni y Matías Godoy. El primero, que se perdió el último partido ante Acassuso por una lesión muscular, trabajó a la par del grupo y tiene serias chances de volver a la titularidad.

En tanto, Godoy también se sumó a los entrenamientos con normalidad y, si responde bien en los próximos días, podría integrar la delegación que viajará a Buenos Aires. Tampoco estuvo en consideración para el duelo ante el Quemero.

De todos modos, desde el cuerpo técnico mantienen cautela. La idea de Medrán es no arriesgar a ningún jugador que no esté en plenitud física, por lo que la decisión final se tomará sobre el cierre de la semana.

Bajas confirmadas y una ausencia sensible

No todas son buenas noticias para el Sabalero. Leandro Allende quedó descartado para este compromiso debido a una lesión muscular que ya lo había marginado del encuentro anterior, en el que incluso se perfilaba como titular en lugar de Facundo Castet.

A su vez, se confirmó el desgarro de Conrado Ibarra, quien estará fuera de las canchas por aproximadamente 20 días, lo que representa una baja a considerar en la rotación del plantel.

Planificación y objetivo en la tabla

El plantel trabajará en Santa Fe hasta el sábado por la mañana y, tras el almuerzo, viajará rumbo a Buenos Aires para quedar concentrado de cara al partido.

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Colón afrontará este compromiso con un objetivo claro: sostener, como mínimo, su condición de escolta en la tabla. Incluso, dependiendo de otros resultados, podría cerrar la fecha como líder de la Zona A.

Con este panorama, el Sabalero encara una semana clave, con la intención de seguir consolidando su buen inicio de campeonato en un duelo que promete ser intenso.