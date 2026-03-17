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El peor arranque de Colón en los torneos de la Primera Nacional

Más allá de la solidez que muestra Colón y de mantenerse invicto, el actual, es el peor arranque del Sabalero en los torneos de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

17 de marzo 2026 · 11:53hs
Colón sumó ocho puntos

UNO Santa Fe | José Busiemi.

Colón sumó ocho puntos, siendo su peor arranque en los torneos de la Primera Nacional.

Si bien la expectativa es muy grande y resulta entendible por lo que transmite el equipo, la realidad indica que de acuerdo a las estadísticas, el actual, es el peor arranque de Colón desde que perdió la categoría.

El peor arranque de Colón

Y es que en el Torneo de la Primera Nacional 2024, el elenco rojinegro cosechó 10 puntos en las primeras cuatro fechas, producto de tres victorias y un empate, alcanzando una diferencia de gol de +6.

En aquella ocasión, el Sabalero debutó venciendo como local a Defensores Unidos 2-1. Luego empató como visitante con Atlanta 0-0, le ganó a 2-1 a Almirante Brown y posteriormente goleó a Patronato 4-0.

Por su parte, en el Torneo 2025, Colón repitió los resultados del anterior año, sumando 10 unidades en las primeras cuatro jornadas, con tres triunfos y una igualdad. En ese arranque la diferencia de gol fue de +3.

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El Rojinegro debutó igualando 0-0 con Temperley en el Brigadier López. Pero luego hilvanó tres triunfos consecutivos, superando 2-1 a Nueva Chicago, 1-0 a Mitre de Santiago del Estero y 2-1 a Chaco For Ever.

Mientras que en el actual certamen, el equipo dirigido por Ezequiel Medrán sumó ocho puntos en las primeras cuatro fechas, con dos victorias y dos empates. Y con una diferencia de gol de +2.

En el debut superó 2-1 a Deportivo Madryn. Luego llegaron los empates frente a Central Norte de Salta 0-0 y ante Ferro 1-1. En tanto que en la última fecha, derrotó 1-0 a Acassuso.

Colón torneos Primera Nacional
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