El peor arranque de Colón en los torneos de la Primera Nacional

Más allá de la solidez que muestra Colón y de mantenerse invicto, el actual, es el peor arranque del Sabalero en los torneos de la Primera Nacional

Colón sumó ocho puntos, siendo su peor arranque en los torneos de la Primera Nacional.

Si bien la expectativa es muy grande y resulta entendible por lo que transmite el equipo, la realidad indica que de acuerdo a las estadísticas, el actual, es el peor arranque de Colón desde que perdió la categoría.

Y es que en el Torneo de la Primera Nacional 2024, el elenco rojinegro cosechó 10 puntos en las primeras cuatro fechas, producto de tres victorias y un empate, alcanzando una diferencia de gol de +6.

En aquella ocasión, el Sabalero debutó venciendo como local a Defensores Unidos 2-1. Luego empató como visitante con Atlanta 0-0, le ganó a 2-1 a Almirante Brown y posteriormente goleó a Patronato 4-0.

Por su parte, en el Torneo 2025, Colón repitió los resultados del anterior año, sumando 10 unidades en las primeras cuatro jornadas, con tres triunfos y una igualdad. En ese arranque la diferencia de gol fue de +3.

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El Rojinegro debutó igualando 0-0 con Temperley en el Brigadier López. Pero luego hilvanó tres triunfos consecutivos, superando 2-1 a Nueva Chicago, 1-0 a Mitre de Santiago del Estero y 2-1 a Chaco For Ever.

Mientras que en el actual certamen, el equipo dirigido por Ezequiel Medrán sumó ocho puntos en las primeras cuatro fechas, con dos victorias y dos empates. Y con una diferencia de gol de +2.

En el debut superó 2-1 a Deportivo Madryn. Luego llegaron los empates frente a Central Norte de Salta 0-0 y ante Ferro 1-1. En tanto que en la última fecha, derrotó 1-0 a Acassuso.