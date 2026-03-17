Enrico palpita el cruce ante Colón: "Es un equipo muy fuerte defensivamente"

El exarquero de Colón, Joaquín Enrico, hoy en San Telmo, analizó el presente del conjunto sabalero en la previa del duelo del domingo en la Isla Maciel.

En la antesala de un partido especial, Joaquín Enrico se prepara para enfrentar a Colón con la camiseta de San Telmo. El encuentro se disputará el domingo a las 16 en la Isla Maciel, en el marco de una nueva fecha de la Primera Nacional.

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El arquero, surgido del Sabalero, no esquivó el análisis sobre su exequipo y dejó en claro que lo observa de cerca. “Es otro Colón, me parece que se necesitaba un cambio y tuvieron un buen arranque”, señaló en diálogo con Radio Gol (FM 96.7), en referencia al presente del conjunto dirigido por Ezequiel Medrán.

Colón, un rival siempre candidato

Enrico no dudó en ubicar a Colón como uno de los protagonistas naturales de la categoría. “Candidato es siempre Colón, porque es un club que tiene que ser candidato todos los años”, afirmó, aunque también marcó algunas características del actual funcionamiento del equipo.

EnricoColón.jpg Joaquín Enrico quedó libre en Colón y hoy es titular en San Telmo.

“Afuera se lo ve que está muy fuerte defensivamente, la verdad que cuesta entrarle. Por lo que he visto no es un juego muy vistoso, pero se hizo muy fuerte atrás y el partido es muy largo, dos o tres situaciones te van a quedar”, analizó.

La Isla Maciel, un escenario particular

El arquero también habló sobre lo que significa jugar en la cancha de San Telmo, un contexto que muchas veces genera prejuicios desde afuera. “Uno dice la Isla Maciel y se imagina cosas feas o peligrosas, pero la realidad es que no es así; es un club humilde y un barrio muy familiero”, explicó.

En cuanto al campo de juego, dio detalles que pueden influir en el desarrollo del partido: “La cancha es un poquito más chica que la de Colón, pero lo que la hace más grande son las tribunas o que esté tan pegado el alambrado”.

Enrico atraviesa su tercer año en el club y hoy disfruta de una mayor continuidad. “El primer año fui al banco casi todo el año… este año ya como que me consolidé como titular por ahora”, contó.

En tono distendido, también recordó un episodio reciente que lo dejó marcado: un gol de arco a arco que sufrió y que generó repercusión. “Un gol de arco a arco es difícil de dimensionar”, reconoció, y entre risas agregó: “Me da ese cagazo, viste, cada vez que están por sacar como que hago un par de pasitos más para atrás por las dudas. Trato de que no me pase”.

Un grupo con objetivos claros

Sobre el presente de San Telmo, el arquero fue autocrítico: “No arrancamos de la mejor manera, empatamos dos y perdimos dos”, aunque dejó en claro que el plantel apunta más alto. “La idea como club es mantener la categoría, pero como grupo queremos ir por todo, tratar de entrar al reducido y pelear los primeros ocho”.

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Además, destacó la influencia de Facundo Roncaglia dentro del vestuario: “Desde el primer día se presentó y se hizo uno más de nosotros, es un líder y eso le hizo bien al grupo”.

El duelo del domingo tendrá un condimento especial para Enrico, que volverá a medirse ante Colón. Entre bromas por la cantidad de pedidos de entradas desde Santa Fe, cerró con una sonrisa: “Este finde me quieren venir a visitar todos, no sé por qué será”.