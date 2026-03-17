Uno Santa Fe | Colón | Colón

Enrico palpita el cruce ante Colón: "Es un equipo muy fuerte defensivamente"

El exarquero de Colón, Joaquín Enrico, hoy en San Telmo, analizó el presente del conjunto sabalero en la previa del duelo del domingo en la Isla Maciel.

Ovación

Por Ovación

17 de marzo 2026 · 16:47hs
Enrico palpita el cruce ante Colón: Es un equipo muy fuerte defensivamente

@PrensaSanTelmo

En la antesala de un partido especial, Joaquín Enrico se prepara para enfrentar a Colón con la camiseta de San Telmo. El encuentro se disputará el domingo a las 16 en la Isla Maciel, en el marco de una nueva fecha de la Primera Nacional.

LEER MÁS: El peor arranque de Colón en los torneos de la Primera Nacional

El arquero, surgido del Sabalero, no esquivó el análisis sobre su exequipo y dejó en claro que lo observa de cerca. “Es otro Colón, me parece que se necesitaba un cambio y tuvieron un buen arranque”, señaló en diálogo con Radio Gol (FM 96.7), en referencia al presente del conjunto dirigido por Ezequiel Medrán.

Colón, un rival siempre candidato

Enrico no dudó en ubicar a Colón como uno de los protagonistas naturales de la categoría. “Candidato es siempre Colón, porque es un club que tiene que ser candidato todos los años”, afirmó, aunque también marcó algunas características del actual funcionamiento del equipo.

EnricoColón.jpg
Joaqu&iacute;n Enrico qued&oacute; libre en Col&oacute;n y hoy es titular en San Telmo.

Joaquín Enrico quedó libre en Colón y hoy es titular en San Telmo.

“Afuera se lo ve que está muy fuerte defensivamente, la verdad que cuesta entrarle. Por lo que he visto no es un juego muy vistoso, pero se hizo muy fuerte atrás y el partido es muy largo, dos o tres situaciones te van a quedar”, analizó.

La Isla Maciel, un escenario particular

El arquero también habló sobre lo que significa jugar en la cancha de San Telmo, un contexto que muchas veces genera prejuicios desde afuera. “Uno dice la Isla Maciel y se imagina cosas feas o peligrosas, pero la realidad es que no es así; es un club humilde y un barrio muy familiero”, explicó.

En cuanto al campo de juego, dio detalles que pueden influir en el desarrollo del partido: “La cancha es un poquito más chica que la de Colón, pero lo que la hace más grande son las tribunas o que esté tan pegado el alambrado”.

Enrico atraviesa su tercer año en el club y hoy disfruta de una mayor continuidad. “El primer año fui al banco casi todo el año… este año ya como que me consolidé como titular por ahora”, contó.

En tono distendido, también recordó un episodio reciente que lo dejó marcado: un gol de arco a arco que sufrió y que generó repercusión. “Un gol de arco a arco es difícil de dimensionar”, reconoció, y entre risas agregó: “Me da ese cagazo, viste, cada vez que están por sacar como que hago un par de pasitos más para atrás por las dudas. Trato de que no me pase”.

Un grupo con objetivos claros

Sobre el presente de San Telmo, el arquero fue autocrítico: “No arrancamos de la mejor manera, empatamos dos y perdimos dos”, aunque dejó en claro que el plantel apunta más alto. “La idea como club es mantener la categoría, pero como grupo queremos ir por todo, tratar de entrar al reducido y pelear los primeros ocho”.

LEER MÁS: Hace un año que Colón no gana un partido por dos goles

Además, destacó la influencia de Facundo Roncaglia dentro del vestuario: “Desde el primer día se presentó y se hizo uno más de nosotros, es un líder y eso le hizo bien al grupo”.

El duelo del domingo tendrá un condimento especial para Enrico, que volverá a medirse ante Colón. Entre bromas por la cantidad de pedidos de entradas desde Santa Fe, cerró con una sonrisa: “Este finde me quieren venir a visitar todos, no sé por qué será”.

Colón San Telmo Enrico
Noticias relacionadas
dario sarmiento debuto en colon entre lagrimas y un momento personal delicado

Darío Sarmiento debutó en Colón entre lágrimas y un momento personal delicado

el fantasma de las lesiones persigue a colon: mas de 40 bajas en 2025 y los primeros problemas en 2026

El fantasma de las lesiones persigue a Colón: más de 40 bajas en 2025 y los primeros problemas en 2026

medran suma aire en colon: resultados que sostienen un proceso todavia en construccion

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

preocupacion en colon: ibarra salio lesionado y encendio las alarmas en el plantel

Preocupación en Colón: Ibarra salió lesionado y encendió las alarmas en el plantel

Lo último

Un ritual con historia: el Teatro Municipal bajó su histórica araña ante 50 vecinos que fueron testigos de la ceremonia mística

Un ritual con historia: el Teatro Municipal bajó su histórica araña ante 50 vecinos que fueron testigos de la ceremonia mística

Colón volvió al trabajo con buenas noticias y la mira puesta en San Telmo

Colón volvió al trabajo con buenas noticias y la mira puesta en San Telmo

Condenaron al organizador de una asociación ilícita que estafó en más de $271 millones a una empresa santafesina

Condenaron al organizador de una asociación ilícita que estafó en más de $271 millones a una empresa santafesina

Último Momento
Un ritual con historia: el Teatro Municipal bajó su histórica araña ante 50 vecinos que fueron testigos de la ceremonia mística

Un ritual con historia: el Teatro Municipal bajó su histórica araña ante 50 vecinos que fueron testigos de la ceremonia mística

Colón volvió al trabajo con buenas noticias y la mira puesta en San Telmo

Colón volvió al trabajo con buenas noticias y la mira puesta en San Telmo

Condenaron al organizador de una asociación ilícita que estafó en más de $271 millones a una empresa santafesina

Condenaron al organizador de una asociación ilícita que estafó en más de $271 millones a una empresa santafesina

El Gobierno de Santa Fe confirmó una nueva subasta de bienes incautados al delito: evalúan incluir hasta un avión

El Gobierno de Santa Fe confirmó una nueva subasta de bienes incautados al delito: evalúan incluir hasta un avión

Enrico palpita el cruce ante Colón: Es un equipo muy fuerte defensivamente

Enrico palpita el cruce ante Colón: "Es un equipo muy fuerte defensivamente"

Ovación
No llegó a debutar: Brian Fernández rescindió contrato en Fénix de Uruguay

No llegó a debutar: Brian Fernández rescindió contrato en Fénix de Uruguay

Enrico palpita el cruce ante Colón: Es un equipo muy fuerte defensivamente

Enrico palpita el cruce ante Colón: "Es un equipo muy fuerte defensivamente"

Se registraron incidentes en el partido de Ciclón Racing con Unión Arroyo Seco

Se registraron incidentes en el partido de Ciclón Racing con Unión Arroyo Seco

Unión cayó ante Racing de Chivilcoy, sumando su sexta caída al hilo

Unión cayó ante Racing de Chivilcoy, sumando su sexta caída al hilo

Esperanza disfrutó de una atractiva velada de boxeo amateur

Esperanza disfrutó de una atractiva velada de boxeo amateur

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"