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Colón ya conoce el día y el horario en el que volverá a jugar como local

El próximo domingo Colón visitará a Patronato y luego el Sabalero recibirá a San Miguel. Este martes, se conoció el día y el horario de ese partido

Ovación

Por Ovación

24 de marzo 2026 · 21:07hs
Colón volverá a jugar como local el sábado 4 de abril recibiendo a San Miguel desde las 19.

UNO Santa Fe | José Busiemi.

Colón volverá a jugar como local el sábado 4 de abril recibiendo a San Miguel desde las 19.

Colón jugará el domingo ante Patronato en condición de visitante. El partido arrancará a las 16 y será el segundo cotejo consecutivo que el Sabalero disputará fuera de Santa Fe.

Colón tiene día y horario para jugar con San Miguel

Y este martes, se dio a conocer el cronograma de la 8° fecha del Torneo de la Primera Nacional. En esa jornada, Colón volverá a ser local en el Brigadier López.

Así las cosas, quedó confirmado que el Rojinegro recibirá a San Miguel el sábado 4 de abril desde las 19. El equipo que dirige Gustavo Coleoni tiene 8 puntos, los mismos que Colón, aunque está arriba en la tabla por mejor diferencia de gol.

Recordando que luego de ese encuentro, por la 9° fecha, el elenco sabalero volverá a jugar en condición de local recibiendo a Racing de Córdoba.

Colón local día
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