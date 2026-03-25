Comienza la venta de entradas para el partido que Colón jugará ante Patronato Este miércoles en Paraná comienza la venta de entradas para los neutrales del partido que Colón jugará el domingo a las 16 contra Patronato Por Ovación 25 de marzo 2026 · 09:21hs

Prensa Patronato Arranca la venta de entradas para los neutrales del partido que Colón jugará ante Patronato.

El domingo a las 16 Colón visitará a Patronato por la 7° fecha del torneo. Y para este encuentro, la dirigencia del Patrón fue autorizada a poner a la venta 1500 entradas para hinchas neutrales.

Arranca la venta de entradas para el partido de Colón y Patronato La misma arranca este miércoles desde las 14 y se extenderá hasta las 19. Mientras que jueves y viernes será desde las 9 y hasta las 19 y el sábado el horario será de 8.30 a 12.30. Recordando que no habrá venta de entradas el día del partido.

Las entradas tendrán un valor de $70.000 y se podrán adquirir únicamente de manera presencial en la secretaría del club (Grella 874). Los neutrales serán ubicados en la tribuna de calle Ayacucho.