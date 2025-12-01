Uno Santa Fe | Colón | José Alonso

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

José Alonso se impuso en las elecciones y es el nuevo presidente de Colón. Conoce el porcentaje de votos de los cinco candidatos

1 de diciembre 2025 · 11:55hs
José Alonso ganó las elecciones con el 45% de los votos.

Los socios de Colón concurrieron a las urnas y terminaron consagrando a José Alonso como el nuevo presidente sabalero con un respaldo importante de votos, sacando una diferencia de más de 1000 sufragios, respecto a Ricardo Luciani, quien fue el segundo candidato más votado.

En total fueron 6240 los socios que se acercaron a votar, algo menos de lo que había sucedido en el 2023 cuando fue elegido Víctor Godano. En aquella ocasión, fueron 6556 los socios que emitieron su voto.

El porcentaje de votos de cada candidato

Tradición Sabalera (José Alonso): 2840 votos- 45,51%

Sangre de Campeones (Ricardo Luciani): 1810 votos- 29%

Dr Ricardo Magdalena (Ricardo Magdalena): 1223 votos- 19,60%

Pasión Sabalera (Gustavo Abraham): 294 votos- 4,71%

Unidad Colonista (Carlos Trod): 49 votos- 0,79%

Votos blancos: 20- 0,32%

Votos impugnados: 4- 0,06%

