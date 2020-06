Damián Schmidt reconoció su deseo de seguir en Colón

El próximo 30 de junio se vencen varios contratos en Colón y está claro que la gran mayoría no continuará. El plantel precisa de una depuración y hay algunos jugadores que ya comenzaron a despedirse sin decirlo abiertamente. Acá lo que primará es lo económico, algo que le pasa factura a los clubes por la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Por eso será clave la determinación del entrenador Eduardo Domínguez, que dejó Santa Fe para viajar a Buenos Aires y estar con su familia. Justamente el defensor Damián Schmidt es uno de los implicados.

Junto con Gastón Díaz, son entre los que suenan para terminar un ciclo, pero así y todo, el zaguero, de 27 años (7 de diciembre de 1992), mantiene su ilusión de quedarse, aunque no estaría en la consideración de Eduardo Domínguez. En charla con el programa La Mesa del Fútbol de Córdoba contó el cambió que se dio con el arribo del nuevo DT: "Con la salida de (Pablo) Lavallen nunca pudimos encontrar el rendimiento que habíamos tenido con él. Con Eduardo Domínguez empezamos a agarrar un poco de confianza y ganamos en Rosario (ante Central)".

Luego Damián Schmidt trató de encontrarle explicación a la irregularidad que llevó al equipo de jugar la final de la Copa Sudamericana a quedar en zona de descenso: "En Colón teníamos un plantel largo. Siempre buscamos lograr lo mejor. Es necesario siempre una rotación para que jueguen todos. Eso no quiere decir que no estén preparados para hacerlo. En la Sudamericana apostamos más de la cuenta, pero fue inconsciente. Es algo que le pasa a todos".

Precisamente sobre lo que significó está en el umbral de la gloria en la Nueva Olla de Asunción el pasado 9 de noviembre de 2019, mencionó: "Estar cerca de salir campeón de la Sudamericana nos dejó complicados de la cabeza y nos hizo bajar el rendimiento a todos".

Asimismo, expresó que tiene deseos de seguir en Santa Fe: "Estoy bien en Colón. Me encantaría y no sé en qué momento, pero sueño con volver a Instituto también en el futuro". En el final, se refirió a la cuarentena por la pandemia del coronavirus: "El fútbol es un deporte de contacto. Con el tema de la pandemia tenemos que acostumbrarnos. Pero no hay nada más lindo que hacer un gol y abrazarte con tu compañeros".