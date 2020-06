#TNTSportsEnCasa | Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, delantero de Colón ⚽



"Maradona fue el mejor del mundo"

"Que te llame Maradona te mueve muchísimo"

"No comparemos a Diego con Messi , hay que disfrutarlos"

"No me animé a pedirle una foto a Maradona" pic.twitter.com/6epcduatAR