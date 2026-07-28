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Defensor Sporting presentó a Neris mientras Colón mantiene un millonario reclamo

José Neris fue presentado en Defensor Sporting tras su paso fallido por Emelec. En paralelo, Colón insiste con su reclamo por la rescisión unilateral

Ovación

Por Ovación

28 de julio 2026 · 18:42hs
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Defensor Sporting presentó a Neris mientras Colón mantiene un millonario reclamo

@DefensorSp

Defensor Sporting oficializó la incorporación del delantero uruguayo José Neris cedido desde Emelec de Ecuador y firmó su vínculo hasta junio de 2027. Esto en medio de la contienda judicial que afronta contra Colón por la rescisión de su contrato.

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"El futbolista de 26 años, quien se desempeña como delantero centro, llega a préstamo al Club hasta 2027 y viene procedente del Club Emelec de Ecuador. A lo largo de su carrera tuvo pasajes por River Plate, Peñarol, Albion, Montevideo City Torque, Colón de Argentina y el ya mencionado Emelec, acumulando experiencia internacional en estos últimos dos", informó el club a través de sus canales oficiales.

Neris ya se incorporó a los entrenamientos e intentará recuperar protagonismo después de un paso poco productivo por el fútbol ecuatoriano. En Emelec disputó 14 partidos y no hizo goles, un rendimiento muy por debajo de las expectativas.

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Neris y el juicio de Colón

Su presente deportivo, sin embargo, sigue ligado a Colón. El atacante mantiene un conflicto legal luego de rescindir de manera unilateral su contrato para marcharse al exterior, una decisión que derivó en una demanda presentada ante la FIFA. La dirigencia rojinegra reclama una compensación de 1.200.000 dólares por considerar que la salida provocó un perjuicio económico. El expediente continúa en análisis y en Santa Fe aguardan la resolución con suma confianza.

Desde el entorno del jugador siempre entendieron que la situación personal y familiar tuvo una fuerte incidencia en su decisión de dejar Argentina. Ahora, de regreso en Uruguay, Neris buscará reencontrarse con su mejor versión futbolística cerca de los suyos y relanzar una carrera que perdió impulso en los últimos meses.

Colón José Neris Defensor Sporting
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