La merma de efectividad en Colón que puso en jaque la continuidad de Medrán

La dirigencia habría decidido que Ezequiel Medrán dirija su último partido en Colón contra Acassuso. El momento, la necesidad y los números fueron el detonante

Tras una reunión de evaluación, en Colón resolvieron sostener a Ezequiel Medrán para el compromiso del próximo sábado, a las 15, ante Acassuso por la fecha 23 de la zona A por la Primera Nacional. El ciclo quedó condicionado por el revés del domingo pasado ante el último.

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El futuro deL DT parece tener fecha de vencimiento. Después del duro golpe que significó la derrota como local frente a Chaco For Ever, la dirigencia avanzó en el análisis de la situación y tomó una determinación: el fin de un ciclo que nunca convenció a la gente. Pero todo en lo hipotético, porque si gana la decisión puede variar. Desde el vamos, al menos es una situación desprolija e incómoda para todos.

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La decisión llegó luego de horas de reuniones y consultas entre los principales dirigentes, quienes evaluaron el presente deportivo que, pese a estar en el pelotón de arriba, la distancia con Ferro es importante el margen se achica. Pero sobre todo, por perder contra el último las dos veces en menos de un mes. La caída anterior ante Ferro era quizás posible, pero hacerlo en el Brigadier López contra For Ever fue algo que colmó la paciencia. Sobre todo la forma de competir.

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En una institución con la obligación de pelear por el ascenso, los resultados siempre terminan inclinando la balanza. aunque las estadísticas no son negativas en términos generales, tampoco alcanzan para la mirada de la dirigencia.

Los números de Medrán se vienen a pique y la dirigencia de Colón duda en que siga. UNO Santa Fe | José Busiemi

Los números en baja de Medrán en Colón

Desde que asumió, Medrán dirigió 29 partidos, con 10 victorias, 10 empates y nueve derrotas, una efectividad del 45%. En la temporada 2026 lleva nueve triunfos, ocho igualdades y cinco caídas en 22 encuentros, con una eficacia del 53%. Sin embargo, esos registros quedaron relegados frente a la exigencia que implica conducir a Colón.

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Salvo un cambio de escenario inesperado, el partido frente a Acassuso aparece como el último capítulo de un ciclo que comenzó con expectativas, pero que terminó perdiendo respaldo tanto por el rendimiento del equipo como por la falta de resultados en los momentos decisivos. Pero la pregunta es, qué pasará si Medrán gana el sábado...