Uno Santa Fe | Colón | Colón

Con Medrán, Colón empezó a pensar en Acassuso con posibles variantes

El plantel de Colón retomó los trabajos con Ezequiel Medrán, pese a estar en duda su continuidad. Leandro Allende está para volver y Pier Barrios sería titular

Ovación

Por Ovación

27 de julio 2026 · 19:47hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Con Medrán, Colón empezó a pensar en Acassuso con posibles variantes

Prensa Colón

Colón puso primera a una semana que puede resultar determinante para su futuro deportivo. Después del duro golpe ante Chaco For Ever, el plantel retomó este lunes por la mañana los entrenamientos en el predio 4 de Junio con Ezequiel Medrán al frente del grupo, pese a las versiones que ponen en duda su continuidad.

• LEER MÁS: Medrán no se resigna en Colón pese a las dudas: "Me siento respaldado por el plantel"

Por ahora, el DT no recibió ninguna comunicación diferente por parte de la dirigencia y trabaja con normalidad pensando en el compromiso del próximo sábado ante Acassuso, en Buenos Aires. Incluso, tras la práctica reconoció que la logística del viaje y la planificación semanal siguen su curso habitual.

• LEER MÁS: Colón perdió su mejor argumento y abrió un inoportuno frente de crisis

El panorama deportivo en Colón

En lo futbolístico, se avizoran modificaciones luego de la floja actuación este domingo. Puede regresar Leandro Allende tras cumplir la fecha de suspensión. Asimismo, todo indica que Pier Barrios recuperará un lugar en la zaga. Concentró ante Chaco For Ever, pero no entró. El nivel de Sebastián Olmedo ya no resistir seguir.

Leandro Allende est&aacute; en condiciones de volver en Col&oacute;n.

Leandro Allende está en condiciones de volver en Colón.

En contrapartida, habrá que esperar la evolución de dos jugadores importantes. Alan Bonansea terminó el partido con una molestia física que será seguida de cerca. En tanto Ignacio Lago viene de una infección en una de sus manos y será evaluado día a día. No iba a jugar contra Chaco, pero tuvo algunos minutos en el complemento.

• LEER MÁS: Números fríos: Colón tuvo la pelota y remató más, pero falló en un momento crucial

Más allá de los nombres propios, Medrán sabe que el equipo necesita mostrar otra cara. La derrota ante el último de la tabla general no solo significó perder el invicto en el Brigadier López, sino que también dejó escapar una gran oportunidad para descontarle puntos al líder Ferro, en un momento del campeonato donde los márgenes comienzan a reducirse. Por eso, se presume que habrá variantes. El entrenador y su cuerpo técnico aprovecharán cada una de las prácticas para definir la mejor formación posible en busca de una reacción inmediata. Mientras las dudas sobre el futuro del DT siguen sobrevolando, las obligaciones deportivas no dan tregua.

Colón Acassuso Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
numeros frios: colon tuvo la pelota y remato mas, pero fallo en un momento crucial

Números fríos: Colón tuvo la pelota y remató más, pero falló en un momento crucial

el ciclo de medran en colon quedo en duda luego de perder el invicto en santa fe

El ciclo de Medrán en Colón quedó en duda luego de perder el invicto en Santa Fe

asi quedo la tabla de la zona a tras la caida de colon y el triunfo de moron

Así quedó la tabla de la zona A tras la caída de Colón y el triunfo de Morón

el plantel de colon se llamo a silencio tras la derrota en el brigadier ante chaco for ever

El plantel de Colón se llamó a silencio tras la derrota en el Brigadier ante Chaco For Ever

Lo último

Operativo en la Isla Sirgadero: el municipio clausuró tres empresas por irregularidades y usurpación de terrenos en zona de riesgo hídrico

Operativo en la Isla Sirgadero: el municipio clausuró tres empresas por irregularidades y usurpación de terrenos en zona de riesgo hídrico

Alivio en Unión: Spahn afirmó que el miércoles se solucionará el tema de las inhibiciones

Alivio en Unión: Spahn afirmó que el miércoles se solucionará el tema de las inhibiciones

El Niño y el riesgo hídrico: Santa Fe alista un plan de contingencia con refugios, trabajos de drenaje y alerta en zonas bajas de la ciudad

El Niño y el riesgo hídrico: Santa Fe alista un plan de contingencia con refugios, trabajos de drenaje y alerta en zonas bajas de la ciudad

Último Momento
Operativo en la Isla Sirgadero: el municipio clausuró tres empresas por irregularidades y usurpación de terrenos en zona de riesgo hídrico

Operativo en la Isla Sirgadero: el municipio clausuró tres empresas por irregularidades y usurpación de terrenos en zona de riesgo hídrico

Alivio en Unión: Spahn afirmó que el miércoles se solucionará el tema de las inhibiciones

Alivio en Unión: Spahn afirmó que el miércoles se solucionará el tema de las inhibiciones

El Niño y el riesgo hídrico: Santa Fe alista un plan de contingencia con refugios, trabajos de drenaje y alerta en zonas bajas de la ciudad

El Niño y el riesgo hídrico: Santa Fe alista un plan de contingencia con refugios, trabajos de drenaje y alerta en zonas bajas de la ciudad

Violenta pelea en la cárcel de Las Flores: dos presos terminaron apuñalados e internados en el Hospital Cullen

Violenta pelea en la cárcel de Las Flores: dos presos terminaron apuñalados e internados en el Hospital Cullen

A dos semanas de su inauguración, vandalizaron la remodelada avenida Aristóbulo del Valle: robaron farolas y cortaron cables

A dos semanas de su inauguración, vandalizaron la remodelada avenida Aristóbulo del Valle: robaron farolas y cortaron cables

Ovación
Números fríos: Colón tuvo la pelota y remató más, pero falló en un momento crucial

Números fríos: Colón tuvo la pelota y remató más, pero falló en un momento crucial

Unión arrancó el Clausura femenino con una histórica victoria ante Gimnasia (LP)

Unión arrancó el Clausura femenino con una histórica victoria ante Gimnasia (LP)

Medrán dirigió la práctica de Colón y la dirigencia se mantiene en silencio

Medrán dirigió la práctica de Colón y la dirigencia se mantiene en silencio

La dirigencia de Unión debe imitar lo hecho por los jugadores y el cuerpo técnico

La dirigencia de Unión debe imitar lo hecho por los jugadores y el cuerpo técnico

Colón y una asombrosa coincidencia que se repite dos años después

Colón y una asombrosa coincidencia que se repite dos años después

Policiales
Intentaron asesinar a un joven de 19 años con una lluvia de balazos en barrio Santa Marta

Intentaron asesinar a un joven de 19 años con una lluvia de balazos en barrio Santa Marta

Santa Fe y Santo Tomé: en cinco allanamientos, detuvieron a cuatro vendedores de drogas y secuestraron estupefacientes

Santa Fe y Santo Tomé: en cinco allanamientos, detuvieron a cuatro vendedores de drogas y secuestraron estupefacientes

Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal