Con Medrán, Colón empezó a pensar en Acassuso con posibles variantes

El plantel de Colón retomó los trabajos con Ezequiel Medrán, pese a estar en duda su continuidad. Leandro Allende está para volver y Pier Barrios sería titular

Colón puso primera a una semana que puede resultar determinante para su futuro deportivo. Después del duro golpe ante Chaco For Ever, el plantel retomó este lunes por la mañana los entrenamientos en el predio 4 de Junio con Ezequiel Medrán al frente del grupo, pese a las versiones que ponen en duda su continuidad.

Por ahora, el DT no recibió ninguna comunicación diferente por parte de la dirigencia y trabaja con normalidad pensando en el compromiso del próximo sábado ante Acassuso, en Buenos Aires. Incluso, tras la práctica reconoció que la logística del viaje y la planificación semanal siguen su curso habitual.

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El panorama deportivo en Colón

En lo futbolístico, se avizoran modificaciones luego de la floja actuación este domingo. Puede regresar Leandro Allende tras cumplir la fecha de suspensión. Asimismo, todo indica que Pier Barrios recuperará un lugar en la zaga. Concentró ante Chaco For Ever, pero no entró. El nivel de Sebastián Olmedo ya no resistir seguir.

Leandro Allende está en condiciones de volver en Colón. Prensa Colón

En contrapartida, habrá que esperar la evolución de dos jugadores importantes. Alan Bonansea terminó el partido con una molestia física que será seguida de cerca. En tanto Ignacio Lago viene de una infección en una de sus manos y será evaluado día a día. No iba a jugar contra Chaco, pero tuvo algunos minutos en el complemento.

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Más allá de los nombres propios, Medrán sabe que el equipo necesita mostrar otra cara. La derrota ante el último de la tabla general no solo significó perder el invicto en el Brigadier López, sino que también dejó escapar una gran oportunidad para descontarle puntos al líder Ferro, en un momento del campeonato donde los márgenes comienzan a reducirse. Por eso, se presume que habrá variantes. El entrenador y su cuerpo técnico aprovecharán cada una de las prácticas para definir la mejor formación posible en busca de una reacción inmediata. Mientras las dudas sobre el futuro del DT siguen sobrevolando, las obligaciones deportivas no dan tregua.