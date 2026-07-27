Medrán no se resigna en Colón pese a las dudas: "Me siento respaldado por el plantel"

El DT de Colón habló tras la derrota ante Chaco For Ever y, en medio de los rumores sobre una posible salida, dijo que "no" le comunicaron nada de la dirigencia

Mientras crecen las versiones sobre un posible final de ciclo, Ezequiel Medrán se plantó. El entrenador de Colón habló este lunes a través de Sol 91.5 tras el entrenamiento y dejó en claro que, al menos por ahora, continúa trabajando con normalidad pensando en el compromiso del próximo sábado ante Acassuso .

La derrota frente a Chaco For Ever todavía duele puertas adentro del plantel. El Sabalero perdió el invicto como local y dejó pasar una gran oportunidad para acercarse a la cima de la Zona A de la Primera Nacional, un golpe que además abrió un fuerte interrogante respecto a la continuidad del DT.

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La reflexión de Medrán en Colón

"Hoy (por este lunes) nos reencontramos con el plantel, obviamente que sigue el dolor después de la derrota. No estaba en los planes, queríamos seguir teniendo esa localía fuerte como nos veníamos sintiendo compitiendo en casa", reconoció el entrenador.

Por ahora, Medrán será el DT de Colón ante Acassuso. UNO Santa Fe | José Busiemi

En la misma línea, agregó: "Fue una derrota que dolió, pero rápidamente cuando te reencontrás con el plantel ves que hay claridad de situaciones, de lo que va transmitiendo el arranque de semana. Rápidamente nos empezamos a enfocar en Acassuso".

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Pese al delicado momento que atraviesa el equipo, Medrán aseguró sentirse acompañado por sus dirigidos y remarcó que existe un compromiso común para salir adelante. "Siento una conexión muy buena con el plantel, un compromiso bueno con el grupo y claridad de que hay una deuda con la gente. Tenemos esa deuda con el hincha adentro nuestro y queremos revertir esta situación. Están las ganas y la convicción desde un principio de ir por lo que pide el campeonato", expresó.

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Los rumores de salida en Colón

Respecto de los rumores que hablan de una posible salida, el entrenador reveló que mantuvo una conversación con Diego Colotto, aunque aseguró que no recibió ningún mensaje diferente al habitual por parte de la dirigencia. "Hablé con Diego , hablamos del trabajo semanal, sigue la misma dinámica y la misma proyección en cuanto a la logística del viaje a Buenos Aires. No me transmitió nada. No me comuniqué con los directivos, así que estamos enfocados en el campeonato, en el próximo partido y en lo que se viene el sábado", afirmó.

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Finalmente, Medrán admitió que el actual es probablemente el momento más complicado desde que asumió en el banco rojinegro, aunque ratificó sus fuerzas para revertir el presente. "Me siento respaldado por el plantel. Tenemos un gran grupo, hay una buena comunicación y una buena fluidez en el día a día. Obviamente buscamos lograr los resultados que todos queremos. Estamos bien, tal vez sea el momento más complejo que nos toca vivir, es una realidad, pero estamos enfocados en cómo lo podemos revertir. La revancha la tenemos el sábado con Acassuso", concluyó.