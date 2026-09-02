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Colón, con una fuerte campaña para llenar el Brigadier López: "Que nadie se quede afuera"

Colón lanzó una campaña para que nadie se quede afuera en el tramo final de la Primera Nacional. Hay valores especiales para socios y no socios.

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2026 · 13:58hs
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Colón, con una fuerte campaña para llenar el Brigadier López: Que nadie se quede afuera

Prensa Colón

Colón sabe que afronta la parte más importante de la temporada y pretende que el Brigadier López sea una verdadera fiesta en cada partido que queda como local. Con el equipo peleando por el gran objetivo del ascenso a Primera División, la institución realizó una publicación en sus redes sociales con una consigna clara: que nadie se quede afuera.

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"QUE NADIE SE QUEDE AFUERA", fue el mensaje elegido por el club para acompañar una imagen con los valores de las entradas. La iniciativa toma como referencia los $40.000 establecidos por AFA para las entradas generales y establece precios especiales para que los hinchas puedan acompañar al equipo en este tramo decisivo.

"Tomando como referencia el valor de $40.000 fijado por AFA para las entradas generales, establecimos precios especiales para que todos puedan estar acompañando al equipo. Vamos todos", expresó Colón en su publicación.

Los valores para alentar a Colón

La institución dio a conocer los precios para las diferentes ubicaciones del estadio. En Platea Este, los socios abonarán $15.000, mientras que para los no socios el valor será de $40.000.

En Platea Oeste, en tanto, el precio será de $25.000 para los socios y de $60.000 para los no socios.

También se establecieron valores para los sectores de mayor jerarquía. El Palco Corporativo y Balcón tendrá un costo de $55.000 para los socios y de $100.000 para los no socios.

De esta manera, Colón busca facilitar el acceso de sus hinchas y generar un marco multitudinario en el Brigadier López, entendiendo que el acompañamiento de su gente puede convertirse en un factor fundamental en la recta final del campeonato.

El objetivo es uno solo: volver a Primera

Colón atraviesa el tramo determinante de la Primera Nacional, con la ilusión de pelear hasta el final por el ascenso. Cada partido como local tendrá un valor especial y desde la institución pretenden que las tribunas estén colmadas.

La campaña lanzada por el club apunta precisamente a eso: que el hincha acompañe masivamente al equipo en cada presentación en Santa Fe.

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Con precios diferenciados para socios y no socios, el Sabalero hizo su convocatoria y cerró el mensaje con una frase que resume el momento que vive el club: "Vamos todos".

El desafío deportivo está en marcha y Colón quiere jugarlo acompañado por su gente. El Brigadier López se prepara para vivir un tramo final de campeonato con clima de ascenso.

Colón Brigadier López Primera Nacional
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