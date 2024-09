Delfino: "Sigo creyendo que Colón va a estar en la final"

Justamente Iván Delfino, exentrenador de Colón, se refirió a lo que fue su paso por el club del cual es hincha. Contó cómo lo encontró cuando llegó, cómo fue el desarrollo de su gestión al frente del plantel y derrochó optimismo de cara al tramo final de la competencia donde se buscará el tan anhelado regreso a Primera División.

Iván Delfino y su salida de Colón

El Grandote Delfino habló con Lucas Gaggi en ATF, en una entrevista que se publicó en Meridiano Digital, donde comenzó diciendo: "Cuando fui a la Conferencia de Prensa después de perder con Mitre todavía no me habían dicho nada. La decisión estaba tomada. Cuando terminé de declarar volví al vestuario y ahí me encontré con los dirigentes. El martes me despedí del plantel y el miércoles se rescindió el contrato".

Iván Delfino.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Sin embargo, más adelante el entrenador Iván Delfino reconoció que en Colón "Víctor Godano se portó muy bien conmigo y con mi cuerpo técnico".

También, se lo consultó a Delfino sobre las chances que les ve a Colón en el tramo final de la temporada de la Primera Nacional, y reveló "Cuando me fui estábamos muy fuertes. Entendíamos que íbamos a estar en la Final. Lo sigo creyendo, por plantel y por recambio. No todos tienen la localía fuerte de Colón y ese es un plus".

Iván Delfino y el "sueño" de haber dirigido a Colón

Inmediatamente, el sunchalense hizo un balance de su paso por el club e indicó que "disfruté mucho de Colón. Nos cumplieron con la mayoría de las cosas que pedimos. Yo no sentí presión. Sí obligación. Cuando llegamos el club estaba devastado, y de a poco se fue acomodando. Sumamos una cantidad de puntos increíble hasta que vino esa meseta que todos tienen. A algunos les pasará ahora. A otros nos pasó un poco antes, pero es así".

Y luego, Iván Delfino destacó que en Colón "armamos un plantel en apenas 20 días y entrando dos meses tarde al mercado de pases. La verdad, el equipo funcionó rápido porque cuenta con jugadores de jerarquía que lo hacen bien".

"Después, como pasa siempre, la competencia se equipara. Quisimos traer algunos refuerzos, pero el club no tenía dinero, eso me comentaron. Ahora están llegando algunos", subrayó Iván Delfino.

Para terminar de la siguiente manera: "El día a día en Colón fue hermoso. Entrar a ese estadio y que toda la gente este saltando y cantando es impresionante. Dirigir a Colón fue haber cumplido un sueño".