Forneris se transformó en interesante opción para Colón

Más adelante reconoció que "todo fue por constancia si apenas arrancaba el año uno miraba para adelante y no se sabía el rumbo, me quedé a pelearla y hoy tengo mi recompensa".

En referencia a lo que le tocó vivir con los dos entrenadores, subrayó que "creo cada cuerpo técnico tiene su forma y manera de jugar, uno trata de adaptarse para hacerlo de la mejor manera".

LEER MÁS: Colón: Lago es pura confianza y se recupera a la par del plantel

Adaptarse a lo que pide De Paoli

En otro tramo de la charla, Forneris soslayó que "mi gusto personal siempre jugué bastante solo, si me toca con Nico (Talpobe) o Seba (Prediger) será un privilegio. Estamos chocando con la categoría, preparamos para jugar, y el rival te anula eso, de ahí viene el fastidio, pero cuando hay que meter y dejar la vida la dejamos".

Y luego, disparó: "Soy un privelegiado, con Seba (Prediger) me llevó muy bien, aprendo y lo copio, es un fenómeno con todas las letras, esperamos poder contar con él el fin de semana".

LEER MÁS: La nueva propuesta de Colón para sumar más socios en el momento decisivo del torneo

Enfocarse en el objetivo final

Forneris no dudó en admitir que "en el momento que tengo que jugar me enfoco en el partido, no me pongo a pensar o ver si me aplauden o putean, en la semana me llegan publicaciones, eso es lindo, no hay que perder la tranquilidad, porque esto tiene las dos caras".

Para después, reconocer que "la familia está muy contenta, hace como dos meses no los veo, desde el celular estamos todo el tiempo en contacto, es un premio para ellos que siempre bancaron todo".