Diego Colotto: "Intentaremos contagiar al hincha de Colón desde adentro"

El director deportivo de Colón Diego Colotto viene trabajando de manera intensa en el armado del plantel y no es para menos, ya que debe junto con la dirigencia conformar un nuevo plantel.

Ya son muchos los refuerzos que sumaron y aún faltan algunos más. En medio de un mercado de pases frenético , Colotto dialogó con Radio La Red AM910 y allí contó lo que implica la figura del director deportivo y el rol que adoptó en Colón.

Colotto y el rol del director deportivo

"Es una situación que se viene dando desde hace varios años, con figuras importantes que se fueron preparando, algunos lo hicieron afuera, otros lo terminaron con la homologación que pide la AFA, que es la diplomatura a cargo de Pablo Burtovoy y en donde también está Nicolás Burdisso", comenzó contando sobre la figura del director deportivo.

Y agregó: "Me parece es un paso importante para darle una herramienta mas a los clubes, para que pueda tener una interacción con los jugadores, en la búsqueda y en el scouting de jugadores. Como así también en el armado de los planteles, cuestiones que en el día a día se le complica a los directivos por tener sus empresas o trabajar en otro lado y eso no le permite dedicarla tanto tiempo. Por eso la figura del director deportivo va a beneficiar a los clubes".

"El director deportivo tiene que adaptarse un poco a lo que busca el club. Lo importante es respetar lo que el club pretende como modelo de juego, lo que quiere para su gente manteniendo una identificación. Con eso, buscar un entrenador acorde a las pretensiones y jugadores con ese biotipo y esas características. Así termina siendo más fácil la búsqueda, respetando los lineamientos de quienes conducen la institución", razonó Colotto.

LEER MÁS: Colón consultó por Federico Rasmussen, pero se topó con una importante barrera

En relación a su paso por Independiente y la llegada a Colón dijo: "Contento con esta posibilidad, Independiente me trató muy bien y agradecido a un club que es enorme. Poder trabajar en Independiente fue un placer y ahora tenía la chance de encabezar un proyecto, con un desafío importante. Porque Colón es un club que necesita y demanda el ascenso a Primera División e intentaremos armar un equipo competitivo".

Respecto a la responsabilidad que implica Colón opinó: "El club tiene que tener un protagonismo por su propio peso, el jugador tiene que saber la responsabilidad que significa jugar en un equipo como Colón y con la gente que tiene atrás. Por eso, intentaremos contagiar a la gente desde adentro", comentó.

Para finalizar, Colotto manifestó: "El plantel se armó con jugadores de la categoría, que son importantes y que vienen de destacarse. Pero también con otros que bajaron de Primera División y algunos que llegaron del exterior. Es un mix y creemos que necesitamos ese perfil, con jugadores que sepan lo que van a afrontar y que puedan darle un salto de calidad al equipo", finalizó.