Uno Santa Fe | Colón | Colón

Diego Colotto: "Intentaremos contagiar al hincha de Colón desde adentro"

El director deportivo Diego Colotto afirmó: "Colón es un equipo que demanda ascenso y conformaremos un plantel competitivo"

8 de enero 2026 · 10:01hs
Diego Colotto habló de su rol como director deportivo de Colón.

Prensa Colón

Diego Colotto habló de su rol como director deportivo de Colón.

El director deportivo de Colón Diego Colotto viene trabajando de manera intensa en el armado del plantel y no es para menos, ya que debe junto con la dirigencia conformar un nuevo plantel.

Ya son muchos los refuerzos que sumaron y aún faltan algunos más. En medio de un mercado de pases frenético, Colotto dialogó con Radio La Red AM910 y allí contó lo que implica la figura del director deportivo y el rol que adoptó en Colón.

Colotto y el rol del director deportivo

"Es una situación que se viene dando desde hace varios años, con figuras importantes que se fueron preparando, algunos lo hicieron afuera, otros lo terminaron con la homologación que pide la AFA, que es la diplomatura a cargo de Pablo Burtovoy y en donde también está Nicolás Burdisso", comenzó contando sobre la figura del director deportivo.

Y agregó: "Me parece es un paso importante para darle una herramienta mas a los clubes, para que pueda tener una interacción con los jugadores, en la búsqueda y en el scouting de jugadores. Como así también en el armado de los planteles, cuestiones que en el día a día se le complica a los directivos por tener sus empresas o trabajar en otro lado y eso no le permite dedicarla tanto tiempo. Por eso la figura del director deportivo va a beneficiar a los clubes".

"El director deportivo tiene que adaptarse un poco a lo que busca el club. Lo importante es respetar lo que el club pretende como modelo de juego, lo que quiere para su gente manteniendo una identificación. Con eso, buscar un entrenador acorde a las pretensiones y jugadores con ese biotipo y esas características. Así termina siendo más fácil la búsqueda, respetando los lineamientos de quienes conducen la institución", razonó Colotto.

LEER MÁS: Colón consultó por Federico Rasmussen, pero se topó con una importante barrera

En relación a su paso por Independiente y la llegada a Colón dijo: "Contento con esta posibilidad, Independiente me trató muy bien y agradecido a un club que es enorme. Poder trabajar en Independiente fue un placer y ahora tenía la chance de encabezar un proyecto, con un desafío importante. Porque Colón es un club que necesita y demanda el ascenso a Primera División e intentaremos armar un equipo competitivo".

Respecto a la responsabilidad que implica Colón opinó: "El club tiene que tener un protagonismo por su propio peso, el jugador tiene que saber la responsabilidad que significa jugar en un equipo como Colón y con la gente que tiene atrás. Por eso, intentaremos contagiar a la gente desde adentro", comentó.

Para finalizar, Colotto manifestó: "El plantel se armó con jugadores de la categoría, que son importantes y que vienen de destacarse. Pero también con otros que bajaron de Primera División y algunos que llegaron del exterior. Es un mix y creemos que necesitamos ese perfil, con jugadores que sepan lo que van a afrontar y que puedan darle un salto de calidad al equipo", finalizó.

Colón Colotto plantel
Noticias relacionadas
El DT de Colón, Ezequiel Medrán dispuso del primer ensayo futbolístico.

El primer equipo titular de Colón que dispuso Ezequiel Medrán

tras salir de colon, gonzalo soto fue presentado en gimnasia y tiro

Tras salir de Colón, Gonzalo Soto fue presentado en Gimnasia y Tiro

colon consulto por federico rasmussen, pero se topo con una importante barrera

Colón consultó por Federico Rasmussen, pero se topó con una importante barrera

colon maneja tambien la alternativa de federico perez para el lateral derecho

Colón maneja también la alternativa de Federico Pérez para el lateral derecho

Lo último

Colón es un club enorme, no solo de la categoría, sino de Argentina

"Colón es un club enorme, no solo de la categoría, sino de Argentina"

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Colón sufrió una dura derrota ante Santa Paula de Gálvez

Colón sufrió una dura derrota ante Santa Paula de Gálvez

Último Momento
Colón es un club enorme, no solo de la categoría, sino de Argentina

"Colón es un club enorme, no solo de la categoría, sino de Argentina"

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Colón sufrió una dura derrota ante Santa Paula de Gálvez

Colón sufrió una dura derrota ante Santa Paula de Gálvez

Récord histórico de tránsito en el Túnel Subfluvial: más de 4,1 millones de vehículos en 2025

Récord histórico de tránsito en el Túnel Subfluvial: más de 4,1 millones de vehículos en 2025

Pullaro envió a la Legislatura los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial

Pullaro envió a la Legislatura los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial

Ovación
Unión afrontará la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Unión afrontará la Liga Nacional Femenina en Mendoza

La Maratón Santa Fe-Coronda 2026 podría modificar su recorrido

La Maratón Santa Fe-Coronda 2026 podría modificar su recorrido

Yacaré XV confirmó su plantel para afrontar el Súper Rugby Américas

Yacaré XV confirmó su plantel para afrontar el Súper Rugby Américas

Se puso en marcha la Playa Olímpica en la ciudad de Mar del Plata

Se puso en marcha la Playa Olímpica en la ciudad de Mar del Plata

Colón sufrió una dura derrota ante Santa Paula de Gálvez

Colón sufrió una dura derrota ante Santa Paula de Gálvez

Policiales
Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe