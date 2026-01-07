Colón consultó por Federico Rasmussen, pero se topó con una importante barrera

Colón hizo gestiones para sumar al zaguero zurdo Federico Rasmussen de Godoy Cruz, aunque todo se frenó sus pretensiones de seguir en Primera

En medio del armado del plantel y la búsqueda de jerarquía para la defensa hacia la próxima Primera Nacional, Colón posó la mirada en el defensor Federico Rasmussen, aunque por estas horas la posibilidad aparece frenada y lejos de una resolución.

El zaguero zurdo, de 33 años, tiene contrato con Godoy Cruz hasta diciembre, pero su ciclo parece estar cumplido y analiza alternativas para cambiar de aire. En ese escenario, Sarmiento fue uno de los primeros en manifestar interés, aunque la propuesta fue de un préstamo sin cargo, condición que no terminó de convencer.

Fue allí donde apareció el Sabalero, realizando consultas y evaluando la viabilidad de sumarlo como una pieza de experiencia para la última línea junto a Pier Barrios, con quien ya jugó y se conocen. Sin embargo, el panorama rápidamente se volvió más complejo.

Federico Rasmussen Rasmussen frenó por ahora el interés de Colón. Gentileza UNO Mendoza

Rasmussen frenó el interés de Colón

Por lo que pudo saber UNO Santa Fe, Rasmussen tiene como prioridad seguir jugando en Primera División o explorar una chance en el exterior, objetivos que hoy lo alejan de un desembarco en la Primera Nacional. Ese punto, sumado a las condiciones contractuales, enfrió el escenario.

Si bien nada está descartado de manera definitiva, la realidad indica que la chance de que el defensor recale en Colón no está tan cerca como se informaba desde Mendoza. Por ahora, el interés existió, las charlas fueron iniciales y el nombre quedó en carpeta, pero el mercado y las prioridades del jugador marcan un compás distinto.