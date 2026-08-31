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Ignacio Lago, la otra gran preocupación tras la derrota de Colón

Ignacio Lago pidió seguir en cancha, pero Iván Delfino decidió reemplazarlo en los minutos finales de la caída de Colón ante Racing de Córdoba.

31 de agosto 2026 · 11:41hs
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Ignacio Lago, la otra gran preocupación tras la derrota de Colón

Prensa Colón

Colón se volvió de Nueva Italia con una derrota que complicó sus aspiraciones en la parte alta de la Zona A, pero también con una preocupación que puede tener impacto inmediato: Ignacio Lago terminó el partido con una molestia en el posterior del muslo izquierdo y ahora su presencia ante Deportivo Morón está en duda.

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El delantero quedó tendido en el campo de juego durante los últimos minutos del encuentro ante Racing de Córdoba y se tomó la zona posterior de la pierna. Lago intentó continuar, aunque Iván Delfino prefirió no arriesgarlo y ordenó su salida.

La decisión del entrenador tuvo que ver con el contexto y con la importancia que tiene el futbolista dentro de la estructura ofensiva. Después del encuentro, Delfino explicó el motivo del cambio:

“Venía cargado, está cansado. Quería seguir, pero jugador a media máquina con lo que nos estamos jugando no nos sirve”.

Ignacio Lago quedó sujeto a su evolución en Colón

Por ahora, la situación de Lago no fue confirmada como una lesión de gravedad. La evolución durante los próximos días será determinante para saber si podrá estar disponible el sábado.

Y Colón no tendrá precisamente un partido para tomar riesgos. El próximo sábado, desde las 17, recibirá a Deportivo Morón en el Brigadier López, en uno de los encuentros más importantes de la fecha 28 de la Primera Nacional.

El equipo de Delfino necesita recuperarse después del inesperado traspié frente a Racing y, para eso, contar con Lago sería una ventaja importante.

Sarmiento, una alternativa que vuelve

Dentro de la preocupación por Lago aparece una noticia positiva para Delfino: Darío Sarmiento tiene grandes posibilidades de volver a estar disponible.

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Su regreso le permitiría al entrenador recuperar una variante ofensiva en un momento en el que Colón necesita encontrar respuestas. Además, el retorno del atacante llega cuando Leandro Garate atraviesa un momento futbolístico bajo, por lo que Sarmiento podría transformarse en una alternativa concreta para modificar el ataque.

La semana será clave en Colón. Lago es hoy la principal incógnita y Sarmiento, la noticia alentadora. Delfino deberá esperar para saber con qué cartas contará ante Morón, en un partido que aparece como una oportunidad inmediata para dejar atrás el golpe de Nueva Italia.

Colón Ignacio Lago Iván Delfino
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