Colón perderá a un jugador titular para recibir a Almirante Brown

Uno de los titulares llegó a la quinta amarilla en el empate 0-0 ante Mitre y deberá cumplir una fecha de suspensión. ¿Quién es el jugador que quedó al límite?

Colón volvió de Santiago del Estero con un empate sin goles frente a Mitre y la sensación de haber dejado pasar una oportunidad. La derrota de Deportivo Madryn como local ante Chaco For Ever le abría la posibilidad de recortar distancias en la pelea por los primeros puestos de la Zona A, pero el Sabalero no pudo aprovecharla y continúa en el quinto lugar de la Primera Nacional.

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Además del resultado, el encuentro dejó una baja confirmada para el próximo compromiso: Facundo Castet llegó a la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. De esta manera, Iván Delfino tendrá que realizar una modificación obligada para recibir a Almirante Brown, el sábado a las 18, en el estadio Brigadier López, por la fecha 34.

Tres nombres para reemplazar a Castet en Colón

La ausencia del lateral izquierdo obligará al entrenador a modificar una formación que había logrado repetir por primera vez desde su regreso a Colón. Si bien todavía queda una semana larga de trabajo antes del partido, Gabriel Risso Patrón, Sebastián Olmedo y Conrado Ibarra son las alternativas que aparecen en carrera, en ese orden, para ocupar el lugar vacante.

Risso Patrón parte con ventaja en la consideración inicial, mientras que Olmedo e Ibarra también se perfilan como opciones para una posición que Delfino deberá resolver durante los próximos entrenamientos. La decisión dependerá de cómo responda cada futbolista y de la planificación del cuerpo técnico para un partido importante en la recta final del campeonato.

Con apenas tres encuentros por disputar en la fase regular, Colón necesita sostenerse en la zona de clasificación y, al mismo tiempo, intentar acercarse a los primeros cuatro lugares. Por eso, el duelo ante Almirante Brown adquiere relevancia en la pelea por llegar al Reducido con la mejor ubicación posible.

La preocupación por Federico Lértora en Colón

Otro aspecto que Delfino deberá seguir de cerca es la condición física de Federico Lértora. Después del empate ante Mitre, el entrenador contó que al mediocampista se le cargó el cuádriceps, una molestia que ya lo había llevado a trabajar de manera diferenciada durante la semana previa al partido.

Su evolución será importante para determinar si puede entrenarse con normalidad y estar disponible para el sábado. Por ahora, la única ausencia confirmada por suspensión es la de Castet, aunque el cuerpo técnico estará atento a la recuperación del volante.

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En cuanto a las tarjetas, Alan Bonansea es el único futbolista de Colón que permanece con cuatro amarillas, por lo que deberá cuidarse de una nueva amonestación para evitar perderse el siguiente compromiso.

El Sabalero comenzará una semana clave en Santa Fe. Tras no aprovechar el tropiezo de Deportivo Madryn, buscará reencontrarse con la victoria ante su gente y sostener sus aspiraciones en las tres fechas que restan de la fase regular.