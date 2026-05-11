Colón y un calendario que exigirá personalidad fuera del Brigadier López

Colón tendrá una particular seguidilla en la Primera Nacional: de los próximos siete encuentros, cuatro serán como visitante y varios ante rivales directos.

Colón volvió a subirse a la punta de la Zona A tras la victoria ante All Boys, pero el camino que se le viene por delante promete ser tan exigente como determinante. Es que el equipo de Ezequiel Medrán afrontará una particular seguidilla en la Primera Nacional, donde tendrá más partidos fuera de Santa Fe que en el Brigadier López.

De los próximos siete compromisos que aparecen en el horizonte rojinegro, cuatro serán en condición de visitante. Y no se trata de un detalle menor, teniendo en cuenta que el Sabalero construyó gran parte de su campaña a partir de la fortaleza mostrada como local.

La particularidad se da por la combinación entre el cierre de la primera rueda, la reprogramación de la fecha suspendida en marzo por el paro de AFA y el inicio de la segunda mitad del campeonato.

Una seguidilla que pondrá a prueba a Colón

El recorrido comenzará este sábado 16 de mayo, cuando Colón visite a Estudiantes de Caseros desde las 15.30 por la fecha 14.

Luego volverá al Brigadier López para recibir a Mitre de Santiago del Estero el domingo 24 de mayo a las 18, pero inmediatamente después tendrá otra salida complicada frente a Almirante Brown, por la fecha 16.

Posteriormente, el Sabalero jugará como local ante Bolívar en el cierre de la primera rueda, antes de encarar dos nuevos compromisos fuera de casa.

Los viajes que marcarán el rumbo rojinegro

Tras el duelo ante Bolívar, Colón deberá visitar a Defensores de Belgrano por la fecha 18, uno de los rivales que siempre suele hacerse fuerte en Buenos Aires.

Pero además, el calendario sumó el encuentro pendiente de la cuarta fecha, suspendida en marzo por el paro de AFA. Ese compromiso ya tiene fecha confirmada: será el sábado 20 de junio, a las 17.30, frente a Chaco For Ever en Resistencia.

Y como si fuera poco, el inicio de la segunda rueda también será lejos de Santa Fe, ya que el equipo de Medrán deberá viajar hasta Puerto Madryn para enfrentar a Deportivo Madryn.

El fixture que se le viene a Colón

Fecha 14: Estudiantes de Caseros vs. Colón

Fecha 15: Colón vs. Mitre (SdE)

Fecha 16: Almirante Brown vs. Colón

Fecha 17: Colón vs. Bolívar

Fecha 18: Defensores de Belgrano vs. Colón

Fecha pendiente (Fecha 4): Chaco For Ever vs. Colón

Fecha 19: Deportivo Madryn vs. Colón

La gran prueba para un Colón candidato

La campaña rojinegra mostró hasta acá dos caras muy marcadas: una versión sólida y dominante en el Brigadier López, y otra más irregular lejos de Santa Fe.

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Por eso, este tramo del campeonato aparece como una verdadera medida para saber de qué está hecho el equipo de Medrán. Porque más allá del liderazgo compartido con Deportivo Morón, el gran desafío ahora será sostener el protagonismo en una seguidilla donde la ruta tendrá mucho más peso que la localía.