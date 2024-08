El DT de Colón se mostró preocupado por el momento emocional

Lo pocó que intentó cambiar Rodolfo De Paoli desde su llegada a Colón, está claro que no se vio absolutamente nada este lunes en la cancha de Gimnasia y Tiro de Salta.

El equipo jugó otro pésimo partido y así lo admitió el nuevo orientador al expresar que "la verdad que encuentro un equipo anímicamente muy golpeado, mucho más de lo que creía, recibimos un gol en un partido cerrado y mal jugado. El equipo, más allá de los cambios e ideas no se recuperó emocionalmente".

Más adelante, enfatizó: "Hay que escucharlos, fue un partido para el olvido, fue determinante recibir ese gol, está claro que el golpe emocional en estas últimas fechas lo golpearon mucho.

El presente anímico del plantel

Este Colón de mandíbula frágil tuvo el primer revés con otro técnico. En ese sentido, De Paoli disparó: "Los vi muy golpeados, me llamó mucho la atención durante el partido, es parte de nuestra tarea, estamos a cargo de semejante responsabilidad, cambiar el chip, escucharlos, no se olvidaron de jugar, la situación de un volcán en erupción, un cambio de entrenador cambia el ánimo hasta que recibimos un golpe, es misión saber donde estamos parados".

En otro tramo de la charla dijo que "lamentablemente no se vio nada de lo que trabajamos, quiero ser respetuoso y responsable con las declaraciones, los primeros 30' intentamos jugar corto, asociado, a lo último tiramos pelotazos, va a ser importante esta semana escucharlos, si les viene bien un día libre mejor, recuperar el corazón, hay un bloque enorme en lo emocional".

De Paoli insistió que "esto es nuevo, esperaba encontrar un equipo que a pesar de no estar pasando un buen momento, pensé que iba a ser más rápido, estoy muy sorprendido como ustedes por el impacto emocional. Entiendo lo que pasaba el cuerpo técnico anterior, si estaba mal físicamente no hubiera ganado todo la primera rueda. En mis 20 años de fútbol, noto cuando miran perdidos, necesitan un golpe anímico importante".

Radiografía más rápida de la esperada

El técnico rojinegro se atrevió a decir que "ya se donde estoy parado antes del segundo partido, imaginaba el problema pero no de tal magnitud, el primer partido después de este conocimiento, desde ahí no mirar la tabla, ojalá que sea una motivación extra, es una buena excusa para que la cancha explote, la banca es punto, se dio vuelta todo".

Y luego, subrayó: "Necesitamos más que nunca el apoyo, no es táctico, físico, quizás no estaba diseñado para pasar por este momento, los jugadores se quieren dejar ayudar, lo urgente está por arriba de lo importante. Jugar derrumbado emocionalmente no lo esperaba. Hay responsabilidad mía de entender el momento sino lo hubiera afrontado desde otro lugar. El bloqueo de este equipo es muy grande".

Antes de su despedida, agregó: "Si recupera la confianza puede ganar varios partidos consecutivos, el tema es cómo, hay que jugar, los chicos necesitan mucha ayuda y me pongo al frente para sacar adelante de este momento. No puede haber un contraste entre recibir un gol y la no reacción general, estaremos pendientes de eso".