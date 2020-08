"Estoy acá en cuarentena. Me agarró en Buenos Aires, donde estoy hace cuatro años desde que volví de México. Así que con paciencia, porque esto sigue para largo", reconoció el exvolante de Colón, Martín Romagnoli, ya alejado de las canchas y manteniendo el aislamiento por la pandemia del coronavirus. En una charla imperdible, Pipi recordó su paso por Santa Fe, lugar donde mostró su mejor versión.

En diálogo con Radio Gol 96.7, habló de cómo fue arraigarse al club santafesino tras un paso fallido por Badajoz de España: "En el 99 vuelvo a Argentina para jugar en Colón. Tuve la suerte de tener a Coco (Alfio Basile) como entrenador. Durante mi estadía en Colón, creo que lo mejor fue bajo su mando y tengo los mejores recuerdos. Fue un orgullo muy grande".

"Creo que ese fue un equipo con un fútbol lindo, vistoso y que creaba situaciones. Pienso que nos faltó gol. Creábamos, pero no tuvimos la fortuna de convertir más. Entonces empatábamos partidos que merecíamos ganar. Tuvimos la desgracia de no tener a Bichi (Esteban Fuertes) por una expulsión y eso lo sentimos", agregó Martín Romagnoli.

Pero más adelante, no pudo omitir reconocer al club: "Fue un paso adelante volver, porque en lo deportivo no me estaba yendo bien en España. Colón me abrió las puertas y fue donde tuve el envión que necesitaba. Fue mi resurgir".

"Siempre lo digo. Mi paso por Santa Fe fue todo. Mi trampolín. Fueron seis años, donde viví cosas muy lindas en la ciudad. Tuve la chance, siendo parte de Colón, de estar en la Selección Argentina, que es algo muy lindo desde lo personal y para el club. Lo recuerdo con mucho cariño. Colón me dio mucho. Después la salida no fue linda para mí, pero son cosas deportivas que pasan y uno tiene que seguir creciendo. Me vine a Quilmes y me tocó la chance de jugar en Racing durante un año. Todos sabemos la vidriera que es un grande y pude continuar mi carrera en México", admitió resaltando que años después fue campeón en Toluca.

Pero la cosa no quedó ahí: "El cariño de la gente y los grupos que se formaron son de los mejores recuerdos que tengo. El equipo fue reconocido a nivel nacional. Si bien no se logró algo más importante, esto nos llenó de orgullo".

Al momento de describir dos momentos complejos en Santa Fe, Pipi no dudó: "Fueron dos. Uno cuando me lesioné en la rodilla (rotura de ligamentos). Los últimos dos años fueron donde mejor jugué y lo hice sin contrato. Me tuve que ir libre, algo que no fue bueno. Fue una salida que no me gustó, pero había que salir adelante".

En el final, reveló que "estando en Argentina, Colón fue uno de los mejores equipos que integré. En Tocula fui campeón dos veces. Así que son los dos que rescato".