"Vignatti se comprometió a pagar el premio, pero no lo hizo"

Las declaraciones que realizó Roberto San Juan a una radio de Rosario, generaron mucha repercusión. Allí el representante del Pulga Rodríguez manifestaba su deseo de que el delantero de Colón juegue en Central. Ante ello, San Juan dialogó con Radio Gol 96.7 y aclaró sus dichos. Pero además criticó fuertemente el accionar de José Vignatti.

"Yo soy honesto fue una conversacion con una radio (LT3) de Rosario en donde me llamaron por Nicolás Romat y por lo de Seba Ríos. Cuando comienza la charla me preguntan por el Pulga y les dije que estaba en Santa Fe que se había hisopado y que estaba en cuarentena. Y salió el tema, yo al Pulga se lo ofrecí a Central antes que vaya a Colón. Entonces di mi opinión respecto a un gusto personal de que me encantaría que el Pulga vaya a Central", comenzó relatando.

Para luego agregar "Fue una conversación amena, sin nada oficial y dije que al Pulga le encantaría jugar en Central. De todos modos a esto no lo hablé con el Pulga. Pero entiendo que a todo jugador le gustaría ir a Central. Y ayer al mediodía hablé con el Mono Gordillo y le manifesté 'Te imaginás lo que sería el Pulga y Seba Ríos en la delantera de Central'. Pero Gordillo me comentaba que al haber jugado en Newell's era difícil que vaya a Central. Igual para mí no está identificado con Newells y seguimos charlando pero en ese tono".

Consultado por el manejo que hace José Vignatti del club expresó: "Vignatti procede mal, yo soy una persona transparente, honesta y sincera y hay cosas que no me gustan. No acepto la falta de seriedad, no me gusta el manoseo ni la manipulación. No hay que manejarse con autoritarismo, de esa manera se manejaba el fútbol hace 30 años. Pero el fútbol cambió y la gestion es importante".

Volviendo a la situación de Rodríguez indicó: "Se verá que es lo que quiere Colón y la posibilidad de que el Pulga se vaya. Pero nada tiene que ver con lo de Central. Lo de la nota fue una casualidad. En Central los hinchas me piden que lo lleve al club, más allá de haber jugado un tiempito en Newell's. En el contrato no hay cláusula de salida, le quedan pocos meses y hay que ver si el técnico lo tiene en cuenta, hay conversaciones pendientes. El Pulga tiene charlas pendientes, porque debe dialogar con el presidente".

Y a la hora de hablar de Bruno Bianchi que es otro de los jugadores que representa detalló: "Hay cosas que no me gustaron, Bruno es un jugador que llegó a Colón muy feliz, buscando mejorar su situación económica. A intentar hacer una nueva campaña con Colón. Es el jugador con mayor continuidad en el fútbol argentino, tiene entre 250 y 300 partidos como titular de manera ininterrumpida. Jugó la Libertadores con Atlético y vino a Colón a pelear el descenso. La semana pasada Bruno tuvo una charla bastante fuerte con Vignatti y salió muy dolido de la reunión, porque no correspondía el tono en el que se habló".

"Muchos usan la pandemia para cubrir las macanas que hacen. La televisión siguio pagando la totalidad del dinero. Por lo cual me parece una barbaridad la quita del 50% de marzo a diciembre en el salario de los futbolistas. A los jugadores de Colón no les sobra el dinero y no están en condiciones de resignar un 50%. Se podría plantear que fuera por un par de meses, pero no todo el año", sentenció.

Respecto a la deuda que el club mantiene con el plantel manifestó: "Siempre los que cedieron fueron los jugadores, hay muchas cosas por aclarar. Vignatti se comprometió a pagarles el premio por llegar a la final de la Sudamericana y el premio no apareció más. Hubo mérito de los jugadores de jugar la final y se lo debían reconocer. Pero eso quedó en la nada".

Por último y en relación al Pulga sostuvo "El Pulga cuando vino a Colón resignó el 15% como gesto de buena voluntad. En su momento fue un contrato bueno, hoy es un contrato dentro de lo normal. De cualquier forma no fue un esfuerzo grande el que hizo Colón para traerlo. Buscamos la mejor manera, para que llegue por la cifra que vino, que no es nada extravagante, hasta resultó cómoda para Colón".