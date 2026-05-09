Colón y All Boys, un choque atravesado por estadísticas opuestas y extremas

Colón recibirá este domingo desde las 18 al Albo por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional. El diferente momento de ambos, en números.

Colón volverá a presentarse este domingo en el Brigadier López con un objetivo claro: seguir haciéndose fuerte en Santa Fe y defender un invicto que se transformó en uno de los pilares de su campaña en la Primera Nacional.

Del otro lado estará All Boys, un rival con el que todavía hay cuentas pendientes luego de lo ocurrido en el Reducido 2024, cuando el Albo eliminó al Sabalero en Floresta tras el empate 1-1 que le permitió avanzar por ventaja deportiva.

Ahora la historia será diferente. Colón llega como uno de los protagonistas de la Zona A y con números que ilusionan cada vez que juega ante su gente.

El Brigadier López, una fortaleza para Colón

Los registros del equipo de Ezequiel Medrán en condición de local son contundentes. En seis presentaciones, Colón ganó cuatro partidos y empató dos, manteniéndose invicto.

Los únicos puntos que dejó escapar fueron en las igualdades ante Ferro y Godoy Cruz, en encuentros donde incluso mereció algo más desde el juego.

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Además, el equipo rojinegro mostró una marcada solidez defensiva en Santa Fe: anotó ocho goles y apenas recibió dos, alcanzando una diferencia de +6.

En total, sumó 14 de los 18 puntos disputados en el Brigadier López, con una efectividad cercana al 78%, un registro que solamente es superado por Deportivo Morón, líder de la Zona A.

All Boys y una campaña preocupante fuera de Floresta

La realidad de All Boys jugando como visitante es completamente opuesta. El conjunto de Floresta todavía no ganó fuera de su estadio y apenas pudo rescatar un empate en cinco presentaciones.

Los números reflejan un rendimiento muy pobre: perdió cuatro partidos, marcó solamente un gol y recibió seis, con una diferencia negativa de -5.

La efectividad fuera de casa es bajísima: apenas 6,67%, una de las peores de toda la categoría.

Por eso, el choque aparece como una gran oportunidad para Colón, que intentará aprovechar la localía y el flojo rendimiento ajeno para seguir prendido arriba en la tabla.

Una revancha que sigue latente

Más allá del presente de ambos, el partido inevitablemente remite a lo sucedido en el Reducido 2024, cuando All Boys dejó afuera a Colón en la primera ronda.

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Aquella eliminación todavía permanece fresca en la memoria sabalera, sobre todo porque el equipo santafesino había llegado como uno de los candidatos al ascenso y quedó rápidamente afuera de la pelea, tras una caótica temporada.

Por eso, el duelo de este domingo tendrá un condimento especial. Colón buscará defender su fortaleza en el Brigadier López, sostenerse en la pelea grande de la Zona A y, de paso, tomarse revancha deportiva ante un rival que supo golpearlo en un momento muy sensible.