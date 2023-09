En una ráfaga letal, Colón supera 3-1 a Argentinos Juniors y sale del descenso directo

Colón necesita recuperarse de la derrota en su visita a Córdoba contra Instituto (3-1) para salir de la zona de descenso, mientras que Argentinos irá por el tercer triunfo del ciclo de Pablo Guede para volver a lo más alto de la Zona A.

Live Blog Post ST 21 minutos: goll de Colón, el recién ingresado Eric Meza El lateral ingresó y en una de las primeras que tuvo puso el 3-1 para Colón sobre Argentinos Eric Meza.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Live Blog Post ST 8 minutos: gollll de Colón, lo da vuelta Damián Batallini Colón se lo llevó puesto a Argentinos Juniors y con un gol de Batallini le gana 2-1 a Argentinos Juniors image.png

Live Blog Post ST 55'' segundos: golllll de Colón, lo empató Wanchope Ábila La defensa de Argentinos se quedó y de movida apareció el goleador para empatar 1 a 1 ante Argntinos Wanchope.jpg Télam

Live Blog Post ST 0 minutos: en marcha el complemento en la capital provincial Colón, sin cambios, pierde 1-0 ante Argentinos Juniors en el Brigadier López Colón2.jpg UNO / José Busiemi

Live Blog Post PT 48 minutos: final del primer tiempo con victoria de Argentinos en Santa Fe Con un gol tempranero de Gondou, el Bicho supera 1-0 a Colón en el Brigadier López image.png

Live Blog Post PT 26 minutos: Galván se perdió el empate Colón va en búsqueda del empate y después de un cabezazo de Garcés, la pelota le quedó a Galván pero no acertó Tomás Galván.jpg

Live Blog Post PT 9 minutos: golazo de Argentinos Juniors, lo hizo Gondou En una jugada colectiva extraordinaria, el zurdazo de Gondou pone el 1-0 para Argentinos Juniors ante Colón image.png

Live Blog Post PT 0 minutos: ya se juega en el Brigadier López, otra final para Colón Colón y Argentinos Juniors cierran la 6ª fecha de la Copa de la Liga. El Sabalero está obligado a ganar image.png

SÍNTESIS

Colón: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Paolo Goltz, Facundo Garcés y Emmanuel Mas; Favio Álvarez, Ángel Cardozo Lucena, Tomás Galván y Damián Batallini; Rubén Botta y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Javier Cabrera, Marco Di Cesare, Miguel Torrén, Lucas Villalba, Santiago Montiel; Leonardo Heredia, Federico Redondo, Luciando Gondou; Alan Lescano y Gabriel Ávalos. DT: Pablo Guede.

Goles: PT 9' Luciano Gondou (AJ); 55'' Ramón Ábila (C); 8' Damián Batallini (C); 21' Eric Meza (C)

Cambios: PT 41' Mariano Bíttolo x Santiago Montiel (AJ); ST 0' Matías Vera x Leonardo Heredia (AJ); 20' Eric Meza x Damián Batallini (C); 30' Jorge Benítez x Ramón Ábila (C); 31' Stefano Moreyra x Favio Álvarez (C); 34' Francisco González Metilli y Thiago Nuss x Alan Lescano y Javier Cabrera (AJ).

Amarillas: Villalba, Torrén (AJ)

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Sebastián Zunino.