Colón pretende incorporar un defensor y suena el nombre de un campeón

La prioridad en este mercado de pases es potenciar el ataque, pero también, Colón busca incorporar un lateral izquierdo

En este mercado de pases, la dirigencia de Colón tiene como prioridad reforzar el ataque . Por ese motivo, ya sumó a Franco García y ahora pretende cerrar a un goleador y un enganche.

Los nombres en cuestión son los de Jonathan Herrera y Marcelo Eggel , pero al estar complicados de concretar, comienzan a tallar los de Bruno Nasta y Rubén Botta.

Colón busca un defensor zurdo

Pero más allá de los nombres mencionados, el DT de Colón Ezequiel Medrán pretende sumar un lateral izquierdo, dado que Facundo Castet perdió terreno y el rendimiento de Leandro Allende no termina de convencer.

Así las cosas, una vez que Colón cierre la llegada de un goleador y de un enganche, irán a la carga por un lateral zurdo y el primer nombre que surgió fue el de un viejo conocido y que fue campeón con la camiseta sabalera.

El día en que el Pulga hizo su partido despedida, Rafael Delgado participó de la fiesta y allí mantuvo una charla con el presidente rojinegro José Alonso.

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En el diálogo que mantuvieron, Delgado se puso a disposición de la dirigencia para volver a Colón, en caso de que el entrenador diera el ok.

El lateral de 36 años se incorporó este año a La Serena de Chile, en donde lleva disputados 21 partidos, el último de ellos lo jugó ayer por la Copa de Chile frente a Cobresal.

Con la particularidad, de que la gran mayoría de los partidos, lo jugó como segundo marcador central. Delgado tiene contrato con el club chileno hasta diciembre y habrá que esperar si Colón acelera para su retorno.