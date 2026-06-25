Colón le apunta a Deportivo Madryn mientras espera novedades en el mercado

Con Franco García, el primer refuerzo, a la par de sus compañeros, el plantel de Colón ya le apunta a Deportivo Madryn, mientras los dirigentes siguen buscando refuerzos.

El plantel de Colón continúa con los entrenamientos en el predio 4 de Junio, enfocado en el compromiso que marcará el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional. El domingo 5 de julio, desde las 15, el equipo de Ezequiel Medrán visitará a Deportivo Madryn en el estadio Abel Sastre, por la fecha 19 de la Zona A.

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Tras cerrar la primera mitad del campeonato en la cuarta posición con 29 puntos, el Sabalero buscará comenzar la segunda rueda con una victoria que le permita descontar terreno respecto a los equipos que encabezan la tabla. Actualmente, quedó a cinco unidades del líder Deportivo Morón y también del escolta Ferro.

Colón, con Franco García a disposición

Mientras el cuerpo técnico ajusta detalles futbolísticos, la principal novedad pasa por la incorporación de Franco García, el primer refuerzo confirmado en este mercado de pases.

El extremo, que llegó con el objetivo de potenciar el sector derecho del ataque, ya trabaja junto al resto del plantel y todo indica que estará habilitado para ser tenido en cuenta en el arranque de la segunda rueda.

La llegada de García apunta a cubrir una necesidad que Colón arrastró durante gran parte de la primera fase, especialmente cuando Julián Marcioni bajó su rendimiento o estuvo ausente por cuestiones físicas.

Un regreso importante y una baja obligada

En cuanto al armado del equipo para viajar al sur del país, Medrán recuperará a Pier Barrios. El experimentado defensor central cumplió la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y volverá a estar disponible para integrar la formación titular.

Distinta es la situación de Federico Rasmussen, quien llegó al límite de amonestaciones en la última presentación frente a Chaco For Ever y deberá cumplir una fecha de suspensión.

De esta manera, el regreso de Barrios aparece como una solución inmediata para recomponer la última línea, con lo cual el paraguayo Sebastián Olmedo continuaría entre los 11.

El mercado sigue abierto para Colón

Paralelamente, la dirigencia rojinegra continúa trabajando para concretar nuevas incorporaciones. La prioridad sigue siendo la llegada de un centrodelantero. En ese sentido, la posibilidad de sumar a Jonathan Herrera parece enfriarse cada vez más debido a otras propuestas que maneja el atacante, tanto de equipos de Primera División como del exterior.

Ante este panorama, volvieron a tomar fuerza las conversaciones por Bruno Nasta, delantero que ya había sido seguido por Colón en anteriores mercados de pases.

Por otra parte, la alternativa de Marcelo Eggel perdió terreno en las últimas horas y su desembarco aparece cada vez más complejo.

Botta, el gran apuntado en Colón

En el puesto de volante ofensivo, el nombre que gana protagonismo es el de Rubén Botta. El futbolista de Defensa y Justicia se transformó en uno de los principales objetivos del mercado sabalero y en la dirigencia existe optimismo respecto a las negociaciones.

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Si bien todavía quedan pasos por recorrer, en Colón consideran que la operación tiene posibilidades concretas de avanzar, por lo que las próximas jornadas podrían resultar determinantes para conocer el desenlace.

Mientras tanto, el foco inmediato sigue puesto en Deportivo Madryn, un rival directo que terminó la primera rueda apenas un punto por debajo del conjunto santafesino y que intentará aprovechar la localía para comenzar la segunda parte del torneo con una alegría.